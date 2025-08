Los casos de abuso sexual dentro del ámbito familiar o de pareja es una de las formas más silenciadas y difíciles de denunciar. El miedo, la manipulación emocional y la violencia psicológica suelen actuar como barreras que impiden que muchas víctimas puedan hablar a tiempo.

Por eso, cada vez que una denuncia logra avanzar en la Justicia, se convierte en un paso fundamental no solo para la reparación individual, sino también para visibilizar una problemática estructural.

La investigación judicial en este tipo de casos requiere de abordajes sensibles y técnicos a la vez. Las pericias psicológicas, los relatos consistentes y la valoración del contexto de vulnerabilidad son claves para poder llegar a juicio, especialmente cuando los hechos ocurrieron puertas adentro y sin testigos directos.

Julieta Prandi declarará en el juicio contra su ex marido, acusado de abuso sexual

Este miércoles 6 de agosto, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Campana juzgará al empresario Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, por abuso sexual con acceso carnal agravado y daño a la salud mental de la víctima.

La denuncia fue presentada en 2021 y abarca un periodo de al menos tres años. La causa se enmarca en un contexto de denuncias por violencia de género en relaciones de pareja.

En tanto, se lo acusa por una serie de hechos reiterados que habrían ocurrido entre 2015 y 2018, mientras la pareja convivía en un barrio privado de Escobar.

La modelo, quien se separó de Contardi en 2019 y lo denunció en 2021, será la primera testigo en declarar ante el Tribunal. Está representada por el equipo de abogados de Fernando Burlando.

Contardi, en tanto, llegará al juicio bajo prisión domiciliaria. La elevación a juicio fue ordenada por el juez Luciano Marino, quien además dictó una prohibición de acercamiento de 300 metros hacia Prandi y ordenó un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes.

LOS HECHOS DENUNCIADOS

Luego de la primera denuncia, el 13 de abril de 2022, Prandi amplió su declaración ante la justicia y “además de ratificar la denuncia efectuada oportunamente, realizó un relato detallado de los abusos sexuales reiterados que sufriera por parte de quien fuera su pareja”.

“Para obligarla a tener relaciones sexuales, le decía que ella le pertenecía, que era su mujer y que era su obligación tener relaciones sexuales con él. Muchas veces le ponía el puño cerrado bien frente a su rostro como para pegarle y le profería insultos, no llegando a golpearla”, aparece en el expediente.

Además, se detalla un patrón de control y violencia psicológica. “Comenzó a controlar su vida y alejarla de todos sus seres queridos, no permitiéndole manejar”. “Cuando Contardi llegaba a su casa, ella se descomponía del miedo que le tenía. Asimismo, constantemente la amenazaba con hacerle algo a sus padres y familiares si ella no hacía lo que él quería, llegando al punto que no la dejaba hablar por teléfono con ellos”, dice el documento.

Por su parte, Contardi declaró en dos oportunidades en la causa y negó todos los hechos. “Mi exesposa ubica temporalmente estos supuestos y falsos hechos dos o tres años antes de la separación matrimonial que se produjo en 2019, siendo que jamás en todo el tiempo transcurrido desde esa época, ha hecho referencia alguna a este absurdo”, lanzó.

Una de las estrategias de la defensa fue señalar la falta de precisión de Prandi sobre la cantidad de abusos y las fechas exactas. Sin embargo, el juez Marino desestimó ese argumento, al sostener que tales imprecisiones son comunes en casos de abuso sexual debido al trauma sufrido por las víctimas.

LAS PERICIAS

Para la elevación a juicio fueron claves las pericias psicológicas y psiquiátricas. La psicóloga de la Asesoría de la Procuración y el psiquiatra tratante de Prandi, Rafael Herrera Milano, aportaron informes fundamentales.

“A lo largo de las entrevistas se han observado indicadores inequívocos de haber padecido situaciones de estrés crónico, compatibles con hostigamiento sexual y violencia familiar sostenidos en el tiempo. Como consecuencia de los mismos, se destaca un daño lacerante en su autoestima, un agotamiento físico y psíquico ocasionado por el desgaste de los litigios judiciales vigentes, además del entero cuidado y manutención de sus hijos”, expresó Herrera Milano en la historia clínica.

QUÉ DIJO EL ABOGADO DE CONTARDI

Este miércoles por la mañana, minutos antes del inicio de la audiencia, el abogado de Contardi, Maximiliano Acosta, dialogó con la prensa. De esta manera, señaló que “no sé qué va a resolver el tribunal. Está citado para las 9:30 para que cuando se presente, que de hecho, nos ha dicho que lo va a hacer. Así que en un ratito ya lo veremos”.

Respecto a la estrategia de la defensa, explicó que “no puedo adelantar una estrategia que todavía ni siquiera conozco. Él está tranquilo, en cuanto se considera inocente, pero está preocupado por la circunstancia que está pasando”.

