Las decisiones judiciales muchas veces deben equilibrar la aplicación de la ley con las circunstancias personales y humanas de los acusados. En este sentido, el sistema penal chubutense volvió a reflejar esa tensión en un reciente fallo emitido en Sarmiento, donde un joven fue condenado por dos robos, aunque la pena no será cumplida en una comisaría sino en su propia casa.

Este viernes 24 de octubre, durante una audiencia en la Oficina Judicial de Sarmiento, un joven de 24 años fue condenado a 45 días de prisión domiciliaria tras admitir su responsabilidad en dos hechos de hurto ocurridos en febrero en la mencionada localidad. La decisión fue tomada por el juez Ariel Quiroga, luego de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa pública.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el joven Cristian Daniel Torres, de 24 años, cometió el primer hecho el pasado 5 de febrero a las 21:15, cuando ingresó a un vehículo y robó una riñonera. Dos días después, el 7 de febrero a las 17:00, el joven entró a una vivienda en la Avenida San Martín, entre Belgrano y 28 de Julio, y se llevó una cartera, descartando sus elementos a pocos metros del lugar.

Durante la audiencia, Torres reconoció los hechos, admitió su participación y aceptó la pena de 45 días de prisión efectiva.

Sin embargo, debido a que fue agredido y recibió tres disparos en las piernas en la última semana en el barrio San Martín, en la zona sur de Comodoro, su defensa solicitó que cumpla la condena en prisión domiciliaria, asegurando que el lugar de detención no contaba con condiciones adecuadas para su atención médica.

El juez avaló la modalidad, autorizando además que Torres pueda asistir a consultas médicas y realizar trámites personales, siempre acompañado por personal policial.

El traslado a su domicilio será coordinado por la comisaría séptima de la ciudad petrolera. Asimismo, el magistrado advirtió que cualquier incumplimiento de esta modalidad revocará la prisión domiciliaria y deberá cumplir la pena en un establecimiento policial.

