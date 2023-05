Comenzó una investigación contra una policía por "mentir" y "falsificar" un acta de detención en Chubut

Comenzó una investigación contra una policía imputada por "mentir" y "falsificar" un acta de detención en Chubut.

Se trata de la titular de la Comisaría de la Mujer, de la localidad de José de San Martín.

Según informó EQS notas, el pasado 13 de marzo de 2023, la mujer se presentó en una vivienda junto a dos efectivos policiales para notificar por una exclusión del hogar y prohibición de acercamiento. Sin embargo, detuvo a un hombre, quien luego fue a una audiencia de control y por lo tanto, se declaró legal la detención.

A pesar de eso, surgieron dudas y controversias respecto al procedimiento.

En este sentido, el acta fue firmado solo por la mujer policía, mientras que los otros dos uniformados se habrían negado por no demostrar realmente lo ocurrido.

Se anticipó el invierno en Chubut y Santa Cruz: 🥶la sensación térmica roza los 10°C bajo cero

De esta manera, intervino la fiscalía. Allí, durante la audiencia, el procurador Carlos Cavallo y la fiscal María Bottini catalogaron lo ocurrido como detención y allanamiento ilegal; abuso de autoridad y falsificación de documento público.

El juez del caso es Jorge Criado. En tanto, la mujer investigada, participó mediante vía telefónica y desde la dependencia policial en la que trabaja.

LOS HECHOS

El pasado 13 de marzo de 2023, a las 19:05 horas, la policía imputada se presentó en una vivienda junto a dos efectivos para notificar por una exclusión del hogar y prohibición de acercamiento, otorgada por el juez de paz de la localidad cordillerana.

Sin embargo, abusó de su autoridad e ingresó a la casa. Luego sin mediar palabras, detuvo al hombre por “desobediencia, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”.

Los insólitos requisitos que publicó un abogado de Chubut para contratar un empleado

Después, el hombre quedó detenido en la comisaría y tras la audiencia de control se inició una investigación.

QUÉ DECÍA EL ACTA DE DETENCIÓN

Al día siguiente, el 14 de mayo, se realizó el acta de detención realizada por la titular de la Comisaría de la Mujer de José de San Martín.

Allí planteó que el hombre pidió que se fueran del lugar y que “no se notificaría de nada”.

Pero tras pedirle tranquilidad, “responde de manera negativa refiriendo que no firmaría ningún papel, y que no se iría, ya que esa era su casa-Yo no me voy a ir de acá y por su bien le recomiendo que se vayan o van a tener problemas”.

El cuerpo de un cura chubutense "se iluminó" al momento de morir: el impactante relato de la médica y las enfermeras

“Nuevamente le doy la orden que se retirara del lugar, haciendo caso omiso a la directiva impartida, para luego tomarme por sorpresa de ambos brazos (a la altura de las axilas) y con fuerza tirarme hacia atrás”, detalló en el acta.

Tras esa acción, señaló que golpeó su cuerpo con la pared y que tras apoyarse con los codos, para “no perder equilibrio”, intentó detenerlo.

No obstante, explicó el hombre se resistió y "llevó sus manos hacia arriba" para evitar que le pongan las esposas. "Luego se aferró a una silla por lo que utilizando la fuerza mínima se procedió a su demora”, aclaró en el acta.

Asimismo, tras elaborar el escrito, solicitó a los uniformados que la acompañaron, firmar el acta. Aunque los efectivos se negaron debido a las incongruencias del relato.

Tragedia: quién era el chubutense que murió tras un recital de La Renga y cuál es la principal sospecha

Cabe señalar que el Ministerio Público Fiscal pudo comprobar que lo redactado en la planilla, no se corresponde con lo sucedido en esa ocasión.

Y además, indicaron que el escrito, provocó el erro de un funcionario judicial, resultando en la detención ilegal de una persona.