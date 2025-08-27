Este miércoles comenzó en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia el juicio oral y público en la causa “Chanfreau y otros”, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El proceso investiga secuestros, tormentos, allanamientos ilegales y, en un caso, homicidio agravado.

El dato paradójico es que el principal imputado, Jorge Alberto Chanfreau, murió antes de llegar al debate, al igual que otros acusados iniciales, todos de avanzada edad. Chanfreau estaba sindicado como jefe de una asociación ilícita integrada por oficiales y suboficiales del Regimiento de Infantería 8 “General O’Higgins”, en Comodoro Rivadavia. El tribunal juzgará ahora a ocho exmilitares, luego de que cinco imputados fallecieran (o quedasen impedidos por razones de salud, dado su longevidad) en el largo proceso iniciado en 2008 (la elevación a juicio data del año 2017).

El debate se extenderá entre lo que resta de este mes y durante noviembre, con 54 testigos, entre ellos 23 víctimas, que relatarán hechos ocurridos en el RI8 y en el sector conocido como “Las Casitas”, señalado como centro clandestino de detención y sitio de aplicación de tormentos.

Integran el Tribunal los Jueces Federales Ana María D'Alessio (presidenta, de Tierra del Fuego), Enrique Baronetto (Comodoro Rivadavia) y Alejandro Cabral (Neuquén). Las audiencias se extenderán entre agosto y noviembre de este año, en el marco de los juicios de memoria, verdad y justicia.

El caso Silveira: desaparecido en ‘Las Casitas’

Entre los hechos investigados se encuentra la desaparición de Guillermo David Silveira, un joven militante peronista nacido en Comodoro Rivadavia, secuestrado en La Plata cuando estudiaba en la Universidad de aquella ciudad pero que habría sido trasladado hacia Comodoro Rivadavia.

Testimonios de sobrevivientes, entre ellos, el de su hermana Mirta, lo ubican en “Las Casitas”, donde habría sido sometido a torturas. Nunca recuperó su libertad y sus restos no fueron hallados, por lo que el juicio analizará su privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio agravado.

Sobre el jefe del Regimiento en aquel oscuro período, Jorge Chanfreau, pesaba la acusación del homicidio, además de acusaciones por abuso sexual, ya que las detenidas mujeres fueron sometidas a ese tipo de vejámenes durante su captura.

“Constituyó (como jefe del regimiento) un eslabón clave en la transmisión e implementación del plan criminal pergeñado por el Comandante en Jefe del Ejército Argentino, reimpulsando tales órdenes, a través del aparato de poder a su cargo, hacia quienes resultaron ser los ejecutores directos de los delitos cometidos en el marco de la represión ilegal”, sostiene la acusación fiscal.

Cómo operaba la represión en Comodoro

Durante la dictadura, el RI8 funcionó como base para secuestros, interrogatorios bajo tortura y traslados clandestinos. El procedimiento comenzaba con allanamientos ilegales, seguía con el cautiverio en “Las Casitas” y finalizaba en interrogatorios a cargo de oficiales.

La causa establece que hubo un plan sistemático de persecución contra militantes sindicales, sociales y políticos, bajo la lógica del terrorismo de Estado.

El común denominador de las imputaciones es por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada y la imposición de tormentos, asociación ilícita y, en el caso Silveira, homicidio agravado, pero esa imputación había aplicado exclusivamente a quien era el jefe del regimiento entre 1975 y diciembre de 1976, el ya fallecido Chanfreau.

Imputación específica para cada acusado

El resto de las imputaciones son las siguientes:

- Eduardo Alberto Rodríguez: integrante del Ejército, acusado como partícipe secundario de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar vejaciones y apremios ilegales, con imposición de tormentos reiterados en dos oportunidades, en dos hechos. Además, se lo imputa como integrante de la asociación ilícita.

- Fernando Julio Pedernera: integrante del Ejército, imputado como partícipe secundario de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar vejaciones y apremios ilegales, con tormentos reiterados en dos oportunidades. También se le atribuye ser integrante de la asociación ilícita.

- Carlos Daniel Moreno: ex subjefe de la delegación Comodoro Rivadavia de la Policía Federal Argentina. Está acusado como partícipe necesario de violación de domicilio en cuatro hechos, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada (nueve hechos) y tormentos reiterados en cinco oportunidades.

- Mario Enrique Pérez: expolicía de Santa Cruz, imputado por violación de domicilio en dos hechos, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por vejaciones y apremios ilegales en tres hechos, y tormentos en tres oportunidades.

- Francisco Olegario Sevilla: expolicía de Santa Cruz, imputado como autor penalmente responsable de violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad agravada en tres hechos, en concurso con privación ilegítima de la libertad agravada en otros hechos. También se lo acusa de asociación ilícita y de haber actuado como partícipe necesario en otros secuestros.

- Rafael Augusto Manuelides: expolicía de Santa Cruz, imputado por violación de domicilio en concurso con privación ilegítima de la libertad agravada por vejaciones y apremios ilegales en tres hechos, más dos hechos adicionales de privación ilegítima de la libertad, y por integrar una asociación ilícita.

- Alfredo Pablo Lisseri: ex integrante de Prefectura Naval, acusado como partícipe necesario de violación de domicilio en cuatro hechos, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por vejaciones y apremios ilegales, y tormentos en cuatro hechos, además de partícipe de la asociación ilícita.

El Ministerio Público Fiscal está a cargo del Dr. Teodoro Walter Nurnberg, mientras que las defensas corresponden en su mayoría a la Defensoría Pública Oficial, salvo Pedernera y Pérez, asistidos por abogados particulares.

“Se ha probado que cada uno de los imputados efectuó un aporte concreto para la comisión de los delitos señalados, ya que esta práctica ilegal de torturas, cautiverio y desaparición física de personas requería a las claras, la coordinación de un número significativo de personas y tareas que se tradujo en la individualización, persecución, aprehensión, cautiverio, interrogatorio bajo tormentos, análisis de información y hasta eliminación física de las víctimas”, sostiene la acusación del fiscal y avalada por la jueza federal de primera instancia, Eva Parcio.