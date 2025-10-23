Este jueves 23 de octubre comenzó en Esquel el juicio por jurados que determinará las responsabilidades penales de tres integrantes del grupo especial de la policía (GEOP) por la muerte de Tino John, ocurrida durante un operativo en mayo de 2021 en la localidad de El Hoyo.

La jornada inicial estuvo marcada por los alegatos de apertura, donde la Fiscalía, la querella y las defensas plantearon miradas completamente opuestas sobre el hecho. La frase que la esposa de la víctima pronunció aquel día: “tenían que cuidarlo, no matarlo”, fue retomada por la acusación y resonó en la sala de audiencias.

El fiscal Martín Robertson recordó que John era un vecino muy querido en la comarca andina: pionero en el alquiler de equipos de esquí, productor chacarero y amante de los autos clásicos. También destacó que padecía trastorno bipolar maníaco-depresivo, y que su familia sabía cómo acompañarlo durante sus crisis.

LA ACUSACIÓN CONTRA LOS EFECTIVOS POLICIALES

Según la acusación, el 27 de mayo de 2021, el GEOP irrumpió en la chacra sin esperar al personal de salud mental, pese a que la orden judicial lo exigía. Esa decisión, atribuida al jefe de la comisaría de El Hoyo, Omar Martínez, y al jefe del grupo especial, Cristian Soto, habría derivado en el operativo donde el sargento primero Luis Moggiano efectuó el disparo que causó la muerte de Tino John.

La Fiscalía sostiene que Martínez y Soto violaron sus deberes de funcionarios públicos, mientras que a Moggiano se lo acusa de homicidio agravado por el uso de arma y su condición de policía. La querella agregó que Tino, en pleno brote psicótico, fue “acorralado como a un conejo en su madriguera” y asesinado durante un allanamiento que ignoró los protocolos legales.

Por su parte, las defensas plantearon que los policías actuaron en cumplimiento de su deber ante una situación de riesgo inminente para vecinos y familiares, y que el desenlace fue trágico, pero no intencional.

El juicio se desarrolla en los tribunales de Esquel y se espera que el jurado popular escuche a decenas de testigos durante las próximas jornadas antes de emitir su veredicto.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR