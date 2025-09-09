Comenzó el juicio por jurados por el asesinato de Marcos Brione en Puerto Madryn

En la ciudad de Puerto Madryn se puso en marcha un nuevo juicio por jurados, mecanismo que avanza en la provincia del Chubut como herramienta de participación ciudadana en causas penales de gran relevancia.

En esta oportunidad, los doce ciudadanos seleccionados deberán resolver si los acusados Augusto Barrios y Fredy Flores son culpables o no del homicidio de Marcos Brione, un hecho ocurrido el 31 de enero de 2024 en el barrio 159 Viviendas.

El caso que se ventila en los tribunales locales está registrado bajo la causa Nº 11.275 y, de acuerdo a la investigación fiscal, la víctima habría sido atacada en plena vía pública. Según la teoría acusatoria, Brione fue interceptado en la esquina de Castro y Muzzio, donde recibió una herida de arma blanca provocada con un cuchillo de grandes dimensiones. La lesión fue de tal magnitud que derivó rápidamente en su fallecimiento, generando una profunda conmoción en el barrio y en la comunidad madrynense.

El proceso judicial cuenta con la dirección del juez técnico, doctor Francisco Marcelo Orlando, encargado de garantizar la correcta aplicación de las reglas procesales y el respeto de las garantías constitucionales durante todo el debate. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen las fiscales Ivana Berazategui y Eugenia Vottero, quienes sostienen la acusación contra los imputados.

Por el lado de las defensas, el imputado Augusto Barrios es asistido por las defensoras públicas María Laura Martensen y Natalia Murillo, mientras que Fredy Flores es defendido por la abogada particular Gladys Olavarría. El trabajo de las partes será fundamental para la evaluación que realicen los jurados populares, quienes tendrán a su cargo el veredicto final en esta instancia judicial.

El juicio por jurados en Chubut representa una modalidad de justicia participativa, donde los ciudadanos convocados cumplen un rol central en la definición de los hechos y en la valoración de la prueba presentada en la sala de audiencias. A diferencia de otros sistemas, aquí el tribunal popular no decide sobre la pena, sino exclusivamente sobre la culpabilidad o no culpabilidad de los imputados, en base a la prueba que se les presente durante el debate.

La fiscalía busca probar que ambos acusados participaron activamente en el ataque contra Brione y que actuaron con la intención de matarlo , lo que encuadraría el hecho dentro de la figura de homicidio agravado . La defensa, por su parte, intentará desacreditar esta hipótesis, planteando dudas sobre la autoría y responsabilidad de sus defendidos, e incluso poniendo en discusión la mecánica de lo ocurrido aquella noche de enero.

El inicio del debate estuvo marcado por la lectura de la acusación y la exposición de las partes. Durante los próximos días se prevé la declaración de testigos, peritos y la incorporación de pruebas documentales que serán analizadas frente a los integrantes del jurado popular. La expectativa está puesta en la valoración que hagan los ciudadanos, que deberán resolver el caso siguiendo las instrucciones del juez técnico respecto a la ley aplicable.

Con información de una gacetilla de prensa del Ministerio Público Fiscal de Chubut.