RAWSON (ADNSUR) - Este lunes por la mañana, comenzó en Rawson el juicio por los delitos de corrupción contra la administración pública durante la emergencia climática en Comodoro Rivadavia en 2017. La causa investiga los sobreprecios en la venta de elementos que adquirió la provincia y que fueron destinados a paliar las graves consecuencias del temporal.

El juicio que se lleva a cabo en la oficina Judicial de Rawson ventilará los presuntos sobreprecios en la compra de insumos y elementos para los vecinos de Comodoro Rivadavia, afectados por la emergencia en 2017. Se realiza de forma semi presencial con algunos imputados presentes y otros vía online.

Entre los imputados se encuentran la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; los ex funcionarios de esa cartera, Marcelo Suárez y Cristian Orsi, además de Vanina Barale. También están imputados quienes aparecían como proveedores del Estado, Estanislao Finiguerra, Marta Fracasso, Taurelli Chiribao Bruno Paolo, Williams Guillermo Adrian, Cecilia Sabada y César Hughes. Y también Diego Correa y Diego Luters- que ya fueron condenados en las otras causas derivadas.

El fiscal Anticorrupción, Mario Romeo, confirmó a ADNSUR que son 12 los imputados entre comerciantes y ex funcionarios por "defraudación a la administración pública". En este marco, precisó que hay delitos que tienen que ver con sobreprecios, cobro de facturas que no se hizo entrega de la mercadería y otros donde no se entregó la mercadería que correspondía.

Asimismo, reconoció sobre la resonancia del caso que “tiene más impacto social por la situación de desastre climático y también tiene que ver con la guarda de los bienes del Estado por parte de los funcionarios. Esto tiene que ver con salud, educación y servicios que tiene que brindar el Estado”.

La ex ministra Leticia Huichaqueo. Foto: ADNSUR

Los abogados defensores plantearon la suspensión del proceso argumentando las medidas impuestas por la pandemia de Covid, que prohíben reuniones de más de 10 personas en lugares cerrados.

La audiencia de este lunes pasó a un cuarto Intermedio hasta las 12 horas donde se acondicionan la Sala para 12 personas y dar continuidad al juicio.

En una rueda de prensa en la que participó ADNSUR, el fiscal Omar Rodriguez afirmó que "entendemos que debido a que estamos todos juntos y se convocó la Audiencia, no hay que perder la oportunidad de perder los planteos previos para comenzar mañana el juicio con un terreno mucho más llano. Si la situación sanitaria persiste, va ser necesario tener que buscar otro lugar amplio donde se respeten las distancias sociales para evitar los riesgos pero este juicio hay que hacerlo".

"Esta demora favorece a la defensa porque el plazo judicial sigue corriendo y -si esto se sigue demorando- va a terminar en la impunidad" enfatizó. Y agregó que: "Habrá que ver la salida legal para hacer el juicio sin que se caiga. Mi deber es impulsar la causa y hacer el juicio porque fue un hecho grave en el que se aprovecharon de la situación de la desgracia de la gente en Comodoro. Algunos aprovecharon para hacer negocios particulares. Son actos de corrupción que hay que investigarlos, llevarlos a juicio y juzgarlos".

"Se aparentaban hacer contrataciones directas respecto del material que se enviaba a Comodoro y la gente no lo recibió. Por ese expediente, se pagó dinero y se repartía entre funcionarios y particulares. Esa es nuestra hipótesis. Es un hecho muy grave", precisó.