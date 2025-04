Este martes inició el juicio contra un pastor de una iglesia evangélica en las oficinas judiciales de Trelew, quien enfrenta graves cargos por abuso sexual en contra de una menor de 14 años. El acusado será juzgado por un tribunal popular compuesto por ciudadanos seleccionados, quienes tendrán la tarea de escuchar las pruebas y testimonios presentados durante el proceso.

Este tipo de juicio, donde el veredicto es decidido por un grupo de pares, se considera una forma de justicia más cercana a la comunidad, lo que añade un componente de interés público al caso.

Los hechos - un total de tres - habrían ocurrido en fecha posterior al 1ro. de marzo de 2022 y con anterioridad a noviembre de 2022, cuando la víctima tenía catorce años y acudía a una iglesia evangélica cristiana situada en un barrio al sur de la ciudad.

En la investigación participaron integrantes del área correspondiente a los delitos de abuso y violencia de género, y durante el juicio enmarcado en la Ley XV número 30 acuden por el Ministerio Público Fiscal la fiscal general jefa Silvia Pereira, la fiscal general Claudia Ibáñez, la funcionaria de fiscalía Rocío Lorenzo junto a Melina Dagracca y Esteban Prusso.

La acusación en su contra se encuadra en la figura descripta como abuso sexual simple ya que aprovechó que la víctima no pudo consentir libremente la acción, agravado por la calidad del autor, por haber sido cometido por un ministro de culto, un hecho, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal aprovechando que la víctima no pudo consentir libremente la acción agravado por la calidad del autor por haber sido cometido por un ministro de culto, dos hechos todos en carácter de autor, en concurso real y en el contexto de violencia de género, artículo 119, primero y tercer párrafo en relación al cuarto párrafo inciso b, 45 y 55 del código penal, contextualizado en la Ley 26485 y convención Belem do Para.

De acuerdo a la pretensión punitiva y en caso de ser considerado autor se solicitará una pena que puede ir hasta los dieciséis años de prisión.

Este martes se llevará a cabo adelante la audiencia de voire dire con la elección de quienes serán integrantes del jurado popular tras el sorteo correspondiente ya realizado y una vez determinado quienes serán las doce personas titulares y dos suplentes, el Juez Fabio Monti comunicará el inicio del juicio correspondiente que tendrá lugar pasado el mediodía, con la lectura de las instrucciones y los alegatos de apertura de las partes.

Se estima que el evento se desarrollará durante esta semana, cerrándose entre jueves o viernes con los alegatos de cierre y el veredicto respectivo emitido por el tribunal popular.