En sede de los tribunales penales ordinarios ubicados en el barrio Roca de nuestra ciudad comenzó este martes el debate oral por delitos contra la integridad sexual en perjuicio de una menor de edad (al momento de los hechos) que tiene como imputado a A. D. I., tío de la víctima.

Así se escuchó la presentación del caso por las partes donde la fiscal sostuvo que se va a acreditar a lo largo del debate que el imputado aprovechando de su relación cercana a la víctima, en momentos en que se encontraba a solas con la niña, abusó sexualmente de la misma. Calificando jurídicamente los mismos como “abuso sexual simple, agravado por ser cometido por el encargado de la guarda, al menos cuatro hechos en concurso real; abuso sexual con acceso carnal, agravado por la situación de guarda, al menos cuatro hechos en concurso real; y abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la situación de guarda” en calidad de “autor” para el imputado.

La defensa por su parte “no desconoce lo difícil que es precisar fechas y situaciones, no se debe menguar el derecho de defensa que tiene el imputado”. La audiencia preliminar no tuvo la fortaleza que debía tener, para depurar el hecho, agregó. Se observan diferencias entre aquella acusación y los hechos traídos a juicio, no se habló de consentimiento viciado. “Sorprende a la defensa esta situación, de modos comisivos distintos ya que puede haber una afectación al principio de congruencia”. Entendiendo que “no se darán los requisitos objetivos y subjetivos para tener por acreditada la conducta de su asistido en este tipo penal”.

Los jueces del tribunal, luego de deliberar, entendieron que no había una afectación al principio de congruencia, de la plataforma fáctica en la acusación y lo que ha manifestado la fiscal hoy. La fiscal ha hecho una interpretación de la circunstancia que sí está relatada en la plataforma fáctica, del medio comisivo, de la entrega de dinero y la compra de prendas, de la relación de poder que había entre ellos, expresaron los jueces.

Seguidamente declararon tres testigos ayer martes y hoy declararon otros tres. Luego se escuchó una extensa declaración de la víctima, hoy mayor de edad, sobre los hechos imputados. El próximo viernes a las 9:00 hs. de concretará la audiencia de alegatos finales de las partes.

El tribunal de debate está integrado por la jueza Raquel Tassello, el conjuez Juan Carlos Zeni y presidido por el juez penal Miguel Caviglia; el Ministerio Público Fiscal es representado por María Laura Blanco, fiscal general, en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por María Cristina Sadino y Carla Vera, defensoras públicas. La víctima fue asistida por una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito.