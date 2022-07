Este lunes por la mañana comenzó el juicio oral y público por el homicidio de Gastón Flores ocurrido el pasado 21 de febrero de 2020. El único imputado en la causa es Walter Bazán Núñez. Durante esta jornada se escucharon los testimonios de los primeros 8 testigos, en tanto que para mañana martes se prevé continuar con la prueba testimonial del caso.

Durante esta primer jornada del juicio, el fiscal describió en su alegato inicial que el homicidio de Gastón Flores ocurrió entre las 12 y las 14 horas, cuando se encontraba en su casa, ubicada en el barrio San Cayetano. Fue el primer homicidio del 2020. Estaba escuchando música y consumiendo bebidas alcohólicas junto a Walter Bazán Núñez, con quien convivía y tenía una relación violenta. Esto según el relato de los vecinos ya que en varias ocasiones vieron cómo se peleaban y se gritaban e incluso Bazán lo llamaba a pelear en el patio interior del predio a la vista de los vecinos.

Según los investigadores, Flores habría golpeado a Bazán la noche anterior, lo habría incluso bajado de la camioneta por la fuerza y fue desde ese momento cuando empezaron a discutir y pelear. Bazán Núñez, alias "Wally" tomó un arma de fuego de propiedad de la víctima que se encontraba arriba de la heladera y le efectuó un disparo en el pecho. Luego se retiró de la vivienda con el arma dejando todo ordenado para no levantar sospechas y brindó una declaración donde asegura no haberse encontrado en el lugar, situación que fue desmentida por los testigos de los departamentos lindantes.

Calificó jurídicamente el hecho como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en calidad de “autor” para Bazán Núñez.

Por su parte la defensora postuló “la teoría negativa del caso”, es decir que “la fiscalía no va a poder probar que su defendido” Bazán Núñez fue el autor del homicidio de Flores.

Uno de los testimonios de la fecha fue el del sobrino de la víctima quién recordó que al momento del hecho trabajaba en albañilería junto a su tío Gastón Flores y el imputado Walter Bazán Núñez. Lo llama varias veces y no le contesta, entonces se fue a trabajar solo. Luego del trabajo lo va a ver a su tío, golpea la puerta y no le contesta. Por una ventana lo ve que estaba tirado en el piso, ingresa, lo toca y estaba duro. Avisa al vecino y recuerda que no había nada roto ni tirado, estaba todo como lo había dejado la noche anterior. Luego lo va a buscar a Bazán Núñez a la casa de su madre y le pregunta qué había pasado. Bazán estaba golpeado en la cara, finalizó el testigo.

Otro de los testigos, hermano de la víctima, expresó que otro de sus hermanos le comenta que algo la había pasado a Gastón y que llame a su sobrino. Se acerca al lugar del hecho, había mucha gente y no lo dejan pasar. Luego se dirige hasta la Seccional Sexta. Hasta ese momento pensaba que su hermano estaba herido de arma blanca, pero un oficial le dice que tiene un disparo y que se lo había comunicado Bazán Núñez. También mencionó que Bazán estaba golpeado y que él no lo deja entrar al velorio de su hermano porque tenía la convicción de lo que había pasado.

El tribunal de debate estuvo presidido por Mónica García, e integrado por Martín Cosmaro y Mariano Nicosia, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cristian Olazabal, fiscal general y Cristian Ovalle funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Lilian Borquez, defensora pública. Asimismo, familiares de la víctima fueron acompañados por una profesional del SAVD.