Comenzó el juicio a Edgar Rapiman por el robo armado a una distribuidora en Trelew

El juez Gustavo Castro autorizó la apertura a juicio oral y público por una causa en la que está acusado Edgar Gastón Rapiman del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.

Durante la jornada del jueves 5 de octubre de 2023, en la sala de audiencias del tercer piso del edifico de tribunales de Trelew, se llevó a cabo una audiencia preliminar en la que se elevó a juicio oral y público una causa en la que está imputado Edgard Gastón Rapiman, del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, en carácter de coautor.

Hecho

De acuerdo con lo expuesto por el funcionario de fiscalía, Gustavo García Antón, el hecho ocurrió el 10 de junio de 2021 por la mañana cuando Edgar Gastón Rapiman, y al menos dos individuos que no han podido ser identificados, arribaron a bordo de un vehículo, donde funciona “Distribuidora JEMI”. Allí, el acusado, junto a otro sujeto ingresaron al local comercial y exhibiéndoles armas de fuego hicieron tirar al suelo a tres víctimas del suceso, reduciéndolos y atándoles las manos con precintos mientras les gritaban que nos lo miren para luego apoderarse de billeteras con tarjetas de crédito, documentación personal a nombre de los damnificados, teléfonos celulares, llaves de un vehículo y la suma aproximada de $56.000, retirándose del lugar a pie.

Defensa sin objeciones

El defensor particular, Danilo Sepúlveda, no objetó la prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal, por lo que no se opuso a su incorporación para el juicio.

Finalmente, el magistrado declaró admisible la acusación pública presentada por el MPF y autorizó la apertura de juicio por el hecho encuadrado en la figura de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, en carácter de coautor.