El pasado domingo 26 de octubre de 2025, una intervención conjunta entre la Policía de la Seccional Cuarta y el personal municipal de Comodoro Rivadavia derivó en la clausura de un supermercado chino.

El procedimiento se dio en el marco del cumplimiento de la veda electoral y la aplicación de la ordenanza municipal 8787/06.

CLAUSURARON UN SUPERMERCADO CHINO EN COMODORO POR ROMPER LA VEDA ELECTORAL

Según la información obtenida por ADNSUR, el hecho ocurrió cerca de las 19 horas en un comercio ubicado en Avenida Rivadavia y Araucarias, en el barrio Las Flores.

De acuerdo a lo que detallaron fuentes policiales, en ese momento la comitiva de la Seccional Cuarta observó a dos hombres salir del Autoservicio Mayo, quienes llevaban en una mochila un pack de cerveza marca Quilmes. Al solicitar la identificación correspondiente, los clientes exhibieron el comprobante de pago, acreditando la adquisición legal del alcohol.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Sin embargo, a pesar de la compra válida, la municipalidad realizó una inspección en el local, encontrando irregularidades relacionadas con la vigencia de la ordenanza municipal 8787/06, que establece restricciones en la venta de bebidas alcohólicas durante la veda electoral.

En consecuencia, se procedió a labrar un acta municipal y a la clausura preventiva del establecimiento comercial.

Además de la infracción municipal, la Seccional Cuarta dejó constancia de una infracción al Código Electoral Nacional. Debido a ello, el caso fue remitido con intervención del juzgado federal pertinente, encargado de supervisar el cumplimiento de la veda electoral establecida para evitar cualquier incidencia que pueda afectar el proceso democrático.

Encontraron a los dos jóvenes que eran intensamente buscados en Comodoro

QUÉ ES LA VEDA ELECTORAL

La veda electoral es el período estipulado por la legislación argentina que prohíbe la realización de actos comerciales o publicitarios que puedan influir en la voluntad del elector. En particular, se prohíbe durante este tiempo la venta de bebidas alcohólicas, con el fin de resguardar el orden público y evitar posibles situaciones de violencia o disturbios durante la jornada electoral.

La ordenanza municipal 8787/06, artículo 1.º, regula la prohibición de la venta y expendio de bebidas alcohólicas en determinados horarios y fechas, especialmente en el contexto de la veda electoral. El incumplimiento de esta ordenanza puede derivar en sanciones severas al comercio infractor, incluyendo multas y clausuras temporales o definitivas.

Cabe destacar que la intervención policial y municipal responde a una política de cumplimiento estricto de las normas electorales y de orden público, destinada a garantizar la integridad del proceso democrático y la seguridad ciudadana en Comodoro Rivadavia.