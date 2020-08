PUERTO MADRYN (ADNSUR) - El operativo se llevó adelante entre el sábado por la noche y la madrugada del domingo. Según informaron fuentes policiales, más de medio centenar de personas fueron identificadas y en algunos casos imputadas por no respetar las normativas vigentes ante el avance del coronavirus en la ciudad portuaria.

La primera fiesta se registró el sábado por la noche en un recinto ubicado sobre Los Zorzales al 4.000, del barrio Parque “El Doradillo”, donde presuntamente se desarrollaba una fiesta de cumpleaños. El segundo caso, ya en la madrugada del domingo, fue en cercanías de la calle Corbetto al 50, un sitio de alquiler temporario.

Tal como destaca diario Jornada, el último hecho sucedió en una vivienda de la calle Juárez Celman al 200 con una veintena de personas. A raíz de lo acontecido, el intendente Gustavo Sastre confirmó que se aplicarán duras multas.

CIERRE DE CASINOS

Ante la adversa situación epidemiológica de los últimos días -26 casos en cuatro días, 6 sin nexo-, el intendente Gustavo Sastre y el vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, estuvieron este domingo con el ministro de Salud, Fabián Puratich.

“La realidad es que estamos muy preocupados porque vemos que mientras la gran mayoría se está cuidando desde el mes de marzo, siguen existiendo esos grupos que ponen a todos en riesgo. El sábado anunciamos la presencia de seis casos nuevos, sumados a los 17 del viernes, y sin embargo entre la Municipalidad y la Policía de la Provincia no alcanzábamos a cubrir todos los sectores, desactivando decenas y decenas de reuniones clandestinas”, dijo Sastre.

Sobre el tema, señaló que “no vamos a tener ningún tipo de contemplaciones con los dueños de los inmuebles y se les aplicará la multa con el monto correspondiente a la violación de las normativas vigentes”.

Por su parte el vicegobernador Sastre añadió que “es cierto que en el ingreso del transportista, al ser asintomático, los controles no detectaron nada raro porque no existe tecnología que detecte el coronavirus en el momento. Pero también es verdad que el virus se multiplicó por una reunión social del pasado fin de semana y tenemos muchísimos contactos estrechos en evaluación. De haber cumplido las normas, y no realizar una reunión en forma clandestina, el caso hubiera sido similar a los anteriores, donde se detectaron contactos y se aislaron en forma inmediata. En este caso, la cadena de contactos estrechos es muy amplia y se sigue ampliando a medida que pasan los días; por eso es necesario que respetemos las medidas sanitarias”.