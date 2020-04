TRELEW (ADNSUR) - La jueza penal de Trelew, Dra. María Tolomei, estableció la clausura e inhabilitación provisoria del sector de detención de la Comisaria Seccional Segunda de la ciudad de Trelew.

En tal sentido, decidió dar intervención al Ingeniero especialista en Seguridad e Higiene dependiente del Superior Tribunal de Justicia y a la Arquitecta de la Policía de la Provincia del Chubut, para que a la mayor brevedad posible, realicen un informe de la totalidad de obras que se requieren en el lugar y el plazo que dichos trabajos de reparación podrían demandar para que las condiciones de higiene y salubridad sean las indicadas para alojar personas que deben permanecer privadas de su libertad.

En base a los informes mencionados, comunicó a las partes que una vez obtenidos dichos trabajos de auditoría, convocaría de manera inmediata a la realización de una nueva audiencia.

De esta manera hizo lugar a lo solicitado por el representante del Ministerio de la Defensa Pública, Dr. Sergio Rey, quien hizo un detalle pormenorizado de las falencias edilicias que dicha seccional presenta y que pone en riesgo a la población que se encuentra detenida, como así también a los efectivos que en ella se desempeñan, ya que se han encontrado problemas de energía eléctrica, de suministro de agua y de pérdidas de gas.

Fue el propio defensor quien solicitó al Superior Tribunal de Justicia la posibilidad de brindar el asesoramiento profesional del Ing. Miguel Santos a la Policía de la Provincia.

La audiencia remota se realizó mediante videoconferencia y participaron además de la magistrada, los Dres. Sergio Rey en representación de la Defensa Pública Oficial, mientras que la Dra. Marcela Guillén actuó en su rol de funcionaria del Ministerio Público Fiscal.

También estuvieron presentes bajo la misma modalidad, el Dr. José Antonio Chávez de la Dirección de Políticas Penitenciarias y los Comisarios Mariano Grass (Jefe de la Comisaría 2da) y los Comisarios Mayores Luis Cayupil y Carlos Gustavo Sosa.

La Dra. María Tolomei, durante la audiencia, solicitó a los miembros de la plana mayor de la policía de Trelew, le informen sobre el traslado y reubicación de la población carcelaria que en esa seccional se encontraba y que al momento de la audiencia solo restaban seis detenidos, que en el día de la fecha fueron trasladados al C.O.S.E; solicitando además a instancias del Dr. Rey, una descripción de las condiciones del lugar de alojamiento de algunos detenidos en particular.

Una vez aclarada la situación y atento a que en no menos de tres oportunidades, distintos magistrados ya habían intimado al Poder Ejecutivo a realizar las refacciones y que no se habían cumplido los trabajos previstos dentro de la Seccional Segunda en cuestiones edilicias, especialmente las referidas a garantizar la provisión de agua potable, suministro eléctrico y calefacción a los detenidos. Asimismo, determinó que no había otra salida, y ordenó la clausura provisoria mencionada.