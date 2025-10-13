Circulaba en zigzag con casi 3 g/l en plena avenida y fue detenido

El fin de semana largo dejó una preocupante marca en la ciudad de Neuquén: un motociclista fue sorprendido circulando en zigzag sobre la avenida Mosconi, con 2,58 gramos de alcohol por litro de sangre, la alcoholemia más alta registrada en 2025.

El caso ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando inspectores de Tránsito y efectivos policiales realizaban controles en la intersección de Mosconi y Linares. El conductor fue detenido al observarse su conducción errática en plena multitrocha.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, detalló que el resultado del test sorprendió a todo el equipo. “El valor más alto para nosotros es una noticia triste. Era un muchacho joven, de contextura menuda, y su cuerpo estaba en un nivel de intoxicación muy alto”, expresó.

Baggio remarcó que el municipio aplica una política de tolerancia cero al alcohol al volante, lo que implica la retención inmediata del vehículo y de la licencia en todos los casos positivos.

El funcionario señaló que el episodio pudo haber tenido consecuencias graves, ya que en ese momento personal de limpieza urbana trabajaba sobre la ruta. “Si no lo hubiéramos parado, podría haber causado un incidente con los trabajadores”, advirtió.

Los números del fin de semana largo

Los controles se extendieron durante cuatro días y arrojaron 56 retenciones vehiculares. De ese total, 25 fueron por alcoholemias positivas, mientras que el resto correspondió a infracciones por falta de documentación, caños de escape no reglamentarios y otras contravenciones.

“El horario más problemático fue la noche del sábado y la madrugada del domingo, donde se concentró la mitad de los procedimientos”, explicó Baggio. En total, se retuvieron 29 motos y 27 autos, un número que muestra paridad entre ambos tipos de vehículos.

Los operativos se desarrollaron en Avenida Argentina, Juan B. Justo, ruta 22 y avenida Mosconi, además de controles móviles en distintos puntos del ejido urbano.

Trabajo conjunto con la Policía

El subsecretario destacó la coordinación entre el municipio y la Policía provincial, especialmente con las comisarías Primera, Tercera y 21, además de los motoristas del DeMoSe. “Todos colaboraron para que el fin de semana fuera más seguro”, resaltó.

El objetivo —remarcó— es retirar de la vía pública a los conductores peligrosos, ya sea por alcohol, picadas o conducción temeraria, para prevenir siniestros y proteger a la comunidad.

Baggio consideró que los resultados del operativo reflejan una preocupante tendencia en el consumo de alcohol al volante, especialmente entre los conductores jóvenes. “Controlar el tránsito también es cuidar vidas. No se trata solo de sancionar, sino de evitar tragedias”, sostuvo.