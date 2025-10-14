Cipolletti: una mujer fue atropellada y arrastrada con su bicicleta en avenida Alem

Un accidente de tránsito generó preocupación en el centro de Cipolletti cuando un automóvil impactó contra una mujer que circulaba en bicicleta por la Avenida Alem, una de las arterias más transitadas de la ciudad. El hecho se registró en la esquina de Alem y Córdoba, frente a un conocido local de comidas tradicionales, cuando el vehículo —un Chevrolet Corsa color bordó— circulaba en sentido sur-norte y terminó arrollando a la ciclista, que fue arrastrada varios metros hasta quedar debajo del rodado.

Asistencia inmediata y heridas leves

Tras el impacto, la mujer quedó tendida sobre el asfalto mientras transeúntes y comerciantes de la zona alertaban a los servicios de emergencia. Personal de Salud y de Tránsito municipal llegó rápidamente al lugar y asistió a la víctima, que no perdió el conocimiento y pudo relatar lo ocurrido. Según informaron fuentes del operativo, sufrió heridas leves, principalmente en el pie izquierdo, donde habría recibido el golpe más fuerte del paragolpes del vehículo.

Los paramédicos confirmaron que, aunque la mujer presentaba dolor e inflamación, no tenía lesiones graves. Fue trasladada de manera preventiva para una evaluación médica completa.

El conductor del automóvil no emitió declaraciones durante el procedimiento policial y permaneció en el lugar mientras se realizaban las pericias. La bicicleta de la víctima quedó seriamente dañada, con las ruedas y el sistema de frenos deformados, ya que quedaron atrapados bajo el vehículo. Solo el manubrio y el asiento se mantuvieron intactos.

En tanto, el Chevrolet Corsa sufrió daños en la parte frontal, producto del golpe contra la bicicleta y el arrastre posterior.