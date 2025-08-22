La inseguridad en el centro de Cipolletti sumó un nuevo episodio este viernes de madrugada, cuando una confitería fue víctima de un robo insólito. Un joven quedó grabado por las cámaras de seguridad mientras desprendía reflectores, parlantes, luces y hasta cables canal de la fachada del local gastronómico.

El hecho ocurrió en el establecimiento ubicado en Villegas y General Roca, pleno centro cipoleño, y se suma a una serie de ataques sufridos por comerciantes de la zona.

El robo quedó registrado en video

En las imágenes de seguridad se observa a un joven con capucha pero con la cara descubierta, que comienza a romper los cables eléctricos y desmontar las luminarias. Posteriormente, trepa la fachada para desprender la estructura de hierro que protegía los parlantes utilizados en el sector exterior.

Arrestaron en Cipolletti a la mujer que cruzó en rojo y provocó la muerte de Elizabeth Martínez

El ladrón se llevó incluso las luces que iluminaban el logo del café, sin mostrar preocupación por la electricidad ni por las cámaras que registraban cada movimiento.

El dueño del local, Salvador Campos, manifestó su indignación en diálogo con la prensa: "La verdad que estoy cansado, indignado. Es una carga emocional, económica y burocrática. Hacés la denuncia y no sabés si realmente se ocupan o si somos simples estadísticas", expresó.

Campos recordó que no es la primera vez que su confitería sufre hechos de este tipo. En febrero, delincuentes robaron una motocicleta a clientes que estaban en el lugar, y en otra ocasión la fachada fue vandalizada, con destrozo de macetas y robo de plantas.

Riesgo eléctrico y falta de control

El comerciante señaló que la situación fue aún más grave por el riesgo eléctrico que implicó la maniobra del ladrón: "No hay miedo a la cámara, no hay miedo a quedarse pegado. Hoy podríamos estar hablando de una persona electrocutada", subrayó.

Un joven de 23 años murió en un accidente de moto en Cipolletti rumbo a Isla Jordán

La denuncia fue radicada en la Comisaría 4.ª de Cipolletti, aunque el propietario se mostró escéptico respecto a los resultados: "Anoche actuó una sola persona a cara descubierta, mirando a la cámara. No hay miedo a nada. La angustia es terrible porque no solamente vivimos de esto, sino que somos muchas familias que apostamos a este proyecto", concluyó.