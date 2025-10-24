Un accidente vial ocurrido en la mañana de este viernes en Cipolletti generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona de acceso a la Isla Jordán. Un camión de grandes dimensiones impactó contra una estructura de hormigón ubicada en la banquina de la calle Julio Salto, luego de sufrir una falla mecánica.

El hecho se registró cerca de las 9:20, cuando el vehículo transitaba en sentido sur-norte, hacia el centro de la ciudad. Según informaron fuentes policiales, el rodado presentó un desperfecto en la dirección, lo que hizo que el conductor perdiera el control.

Una falla mecánica, el origen del siniestro

De acuerdo con los primeros peritajes, el camión se desvió de su carril y terminó colisionando contra una base de hormigón en la banquina. Afortunadamente, no hubo heridos y el conductor pudo salir por sus propios medios.

“El impacto provocó daños materiales en la parte frontal del vehículo, especialmente en el paragolpes y la parrilla”, detallaron voceros policiales.

El siniestro generó una importante congestión vehicular durante varios minutos, ya que el tránsito en ese sector es intenso, sobre todo en horario laboral, cuando muchos vecinos se trasladan desde la Isla Jordán hacia el casco urbano de Cipolletti.

Intervención policial y control del tránsito

Ante el accidente, intervinieron agentes de Tránsito Municipal y efectivos de la Policía de Río Negro, quienes trabajaron para ordenar la circulación y evitar nuevos incidentes. Además, se verificó que no existiera riesgo de incendio o derrame de combustible, mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del hecho.

Los investigadores presumen que la falla en el sistema de dirección del vehículo fue determinante para el siniestro, aunque también se revisará el estado mecánico general del camión y las condiciones del camino al momento del impacto.