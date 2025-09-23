Cipolletti: un auto se incendió frente al hospital Moguillansky

Un Renault Clío se prendió fuego este martes por la madrugada frente al hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, generando preocupación entre el personal de guardia y los pacientes que se encontraban en el lugar. El hecho ocurrió minutos después de las 6, cuando se producía el cambio de turno en el centro de salud.

Según relataron trabajadores del hospital, las cámaras de seguridad detectaron que el auto, estacionado frente al edificio, comenzó a incendiarse en el sector del motor. De inmediato dieron aviso al Cuartel de Bomberos Voluntarios, ubicado a unas 20 cuadras, pero mientras tanto salieron con extintores para contener el fuego.

“Disparamos cinco matafuegos. Hicimos lo que pudimos”, comentó uno de los empleados, quien detalló que, junto a otros compañeros, utilizaron el polvo químico para intentar frenar el avance de las llamas.

La intervención de Bomberos

Minutos más tarde arribó una dotación de Bomberos Voluntarios de Cipolletti, que logró sofocar completamente el incendio. Para ese momento, el vehículo ya presentaba serios daños tanto en el sistema mecánico como en parte de la carrocería.

De acuerdo con la información recabada, el dueño del auto había concurrido al hospital junto a su esposa, que necesitaba atención en la guardia, y se encontraba dentro del edificio cuando se desató el fuego.

Los primeros indicios apuntan a una falla en el suministro de combustible como origen del incendio. El siniestro comenzó en el compartimento del motor y se propagó con rapidez, lo que impidió salvar gran parte de la mecánica del vehículo.