Durante la madrugada de este viernes, efectivos de la Subcomisaría 79º que patrullaban la calle Esquiú detectaron movimientos sospechosos en un local dedicado a la venta de fiambres y productos de almacén.

Un hombre intentaba llevarse bolsas de carbón y leña que estaban en el exterior del comercio. La rápida acción policial permitió frustrar el hecho en el mismo momento en que el sospechoso intentaba huir con la mercadería.

El individuo fue reducido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Turno. El dueño del local, informado del episodio por una empleada, realizó la denuncia correspondiente. Desde la investigación confirmaron que no hubo daños en el comercio, lo que refuerza la hipótesis de que el objetivo del detenido era únicamente apropiarse de los elementos que estaban al alcance en la vía pública.

La causa avanza ahora en el fuero judicial, donde se definirá la imputación y se analizará si el sujeto cuenta con antecedentes penales o medidas vigentes.

Violación de domicilio en Balsa Las Perlas

Un día antes, el jueves 4 de septiembre, personal de la Subcomisaría 82º acudió a una vivienda particular de Balsa Las Perlas tras un llamado de emergencia que denunciaba la intrusión de un hombre en el terreno.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, el sospechoso forzó un candado para ingresar a la propiedad y provocó daños materiales. Al llegar, los uniformados lo encontraron dentro del predio con una actitud desafiante hacia la propietaria y su excuñada, a quienes agredió verbal y físicamente.

Durante la detención, la Policía secuestró un cuchillo de 30 centímetros que el hombre llevaba oculto en la cintura. Por disposición de la Fiscalía de Turno, fue detenido e imputado por violación de domicilio y daños.

La dueña de la vivienda constató los perjuicios ocasionados en el ingreso y entregó pertenencias del detenido para completar las actuaciones judiciales.