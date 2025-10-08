Lo que comenzó como una supuesta intervención en una pelea familiar terminó con un nuevo arresto. Un hombre que cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica en Cipolletti fue detenido por incumplir la medida cautelar luego de que el sistema de vigilancia perdiera la señal de su ubicación.

El hecho fue detectado el lunes por la mañana, cuando el dispositivo de control electrónico identificó una desconexión del sistema y alertó de inmediato a la Fiscalía. Los agentes comprobaron que el imputado no se encontraba en su vivienda del barrio Don Bosco, por lo que se ordenó su declaración en rebeldía y la emisión de una orden de captura.

“Se detectó el alejamiento del domicilio y la pérdida de señal del monitoreo, lo que impidió garantizar la supervisión en tiempo real”, explicó la fiscal del caso durante la audiencia.

Detenido nuevamente

Tras su localización, el hombre fue trasladado a una unidad policial, donde permanecerá alojado hasta que se elabore un informe socioambiental que determine su domicilio real. La jueza del caso decidió mantener la prisión preventiva, pero dispuso que la detención sea temporal en una comisaría hasta definir las condiciones de residencia.

Durante la audiencia, la defensora pública aseguró que el acusado no intentó evadirse, sino que salió para frenar una discusión familiar y olvidó el celular vinculado al sistema de monitoreo, lo que provocó la desconexión del dispositivo.

“El imputado mantiene colocada la tobillera, pero no contaba con el teléfono asociado al sistema de control. Fue un error, no un intento de fuga”, planteó la defensa.

El hombre manifestó su intención de mudarse con su esposa e hijos hasta el vencimiento de la medida, fijada para el 4 de noviembre, motivo por el cual la jueza solicitó un nuevo informe socioambiental antes de resolver el pedido.

La causa por portación ilegal de armas

El imputado fue detenido originalmente el 27 de septiembre, alrededor de las 2 de la madrugada, en la intersección de Illia y Don Bosco, cuando personal policial lo interceptó y encontró entre sus ropas un arma de fuego marca Bersa, con un cartucho en recámara y sin autorización legal.

Por ese motivo, la Fiscalía le imputó el delito de portación ilegal de arma de guerra y solicitó la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, medida que incumplió esta semana.

Tras escuchar a las partes, la jueza resolvió mantener la prisión preventiva, aunque con la posibilidad de revisar el lugar de cumplimiento una vez que el informe socioambiental determine si el domicilio propuesto por el imputado es apto.