El debate judicial se desarrolla en los tribunales de Cipolletti, bajo la conducción de la jueza Alejandra Berenguer. El acusado, Javier Ignacio González, de 21 años y domiciliado en Puente 83, enfrenta cargos por “robo agravado por lesiones graves ocasionadas a la víctima y por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación ilegal de arma”.

El juicio se realiza en dos audiencias, la primera el lunes y la segunda prevista para este miércoles, con la participación de más de diez testigos entre policías, médicos, vecinos y peritos del Gabinete de Criminalística.

El ataque y la detención del acusado

El violento episodio ocurrió la tarde del 17 de enero, alrededor de las 20 horas, en un domicilio de calle Azcuénaga, en el barrio Del Trabajo de Cipolletti. La víctima, una joven que alquilaba en esa dirección, fue sorprendida por el acusado, quien la esperó en la entrada y le exigió que le entregara su teléfono celular.

Al negarse, se produjo un forcejeo. Según la fiscal Eugenia Vallejos, el agresor extrajo un arma calibre .22 que llevaba en una riñonera y efectuó al menos dos disparos, uno de los cuales impactó en el hombro derecho de la víctima, provocándole una fractura de clavícula.

Pese a la herida, la mujer logró pedir ayuda al 911, lo que permitió que la Policía de la Comisaría 32 organizara un operativo inmediato. El sospechoso fue interceptado minutos después en el cruce de Mariano Moreno y las vías del tren, frente a las torres del centro. Entre sus pertenencias, los uniformados hallaron el arma utilizada en el ataque.

La acusación y la estrategia de defensa

El acusado fue detenido en la unidad policial del barrio La Paz, donde permaneció bajo prisión preventiva. Durante la audiencia de control de acusación, realizada el mes pasado, su defensa, a cargo del abogado Iván Chelía, solicitó el sobreseimiento alegando incongruencias entre el hecho y la figura penal, o en su defecto, un cambio de calificación.

La fiscalía se opuso firmemente y la jueza rechazó ambos planteos, ratificando la acusación original. La fiscal Vallejos adelantó que pedirá una pena superior a los tres años de prisión y la prórroga de la prisión preventiva hasta que finalice el proceso, medida que también fue ratificada pese a la oposición de la defensa.

Durante las audiencias se espera la declaración de más de una decena de testigos, incluidos:

La víctima, que relatará en primera persona el ataque;

Policías que intervinieron en la persecución y detención;

Médicos del hospital Pedro Moguillansky que asistieron a la joven;

Vecinos y amigos de la víctima;

Personal de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI);

Especialistas del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

También se presentarán pericias balísticas y médicas, junto con imágenes de cámaras de seguridad que registraron parte del episodio y la huida del agresor.