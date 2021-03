Cigudosa será defendida por el ex ministro chubutense, Andrés Meiszner.

RAWSON (ADNSUR) - La ex ministra de Educación del Chubut, Graciela Cigudosa, es una de las ocho personas acusadas por un millonario fraude al Estado en el marco de contrataciones a empresas que para realizar refacciones de escuelas en Rawson y en Playa Unión. Se los acusa de direccionar los concursos de precios de las obras de refacción y mantenimientos de los distintos establecimientos educativos de Rawson y Playa Unión.

En la audiencia que se llevó adelante en las últimas horas surgieron dos novedades. El primer hecho es que el ex ministro de Educación, Andrés Meiszner, será el abogado de la también ex ministra Graciela Cigudosa y también del ex subsecretario Raúl Care, según publica este martes LU20.

Otro hecho es que los abogados defensores plantearon que el fiscal Omar Rodríguez sea apartado de la causa acusándolo de haber violado garantías constitucionales a la hora de realizar los allanamientos por la causa.

El fiscal Omar Rodríguez indicó que la recusación “no tiene pies ni cabeza”, y que además incluye al fiscal Alex Williams y el funcionario de Fiscalía Lucas Kolch”. “Deberá ser resuelta por el Procurador General de la Provincia Jorge Miquelarena”, anticipo.