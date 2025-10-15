El ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, anunció que se realizará una subasta de bienes secuestrados en causas de corrupción y otras actividades delictivas, en el marco del proceso de recuperación de activos.

“Sí, mañana a la tarde debemos planearlo para exhibir bienes secuestrados de la corrupción, de la actividad delictual, que van a ser rematados”, confirmó.

Según adelantó el ministro, durante la jornada “se presentarán los bienes y, posteriormente, se va a fijar la fecha de la subasta”.

El funcionario detalló que, para poder adelantar la subasta, “se va a aprobar la definición de dominio a la provincia y de bienes con decomiso autorizado”.

En este marco, confirmó que con el dinero que se obtenga de la venta en pública, con el producido de esos bienes se va a contribuir a realizar tareas de infraestructura necesarias; por ejemplo, terminar los desagües pluviales.

Vehículos e inmuebles serán parte del remate

Iturrioz precisó que “se van a presentar, obviamente, los vehículos, pero también se van a presentar públicamente bienes inmuebles, casi todos en Rawson, pero también en Comodoro”.

El ministro subrayó la importancia de avanzar con la venta de los bienes incautados, destacando el impacto económico positivo que puede generar para la provincia. “Es muy importante porque la manutención de esos bienes implica custodia, erogación de gastos y ningún beneficio, solamente erogación de gastos”, sostuvo.

Y agregó: “Claramente esos bienes, antes de que se terminen de desvalorizar, pueden ser subastados, adquiridos por cualquier ciudadano, y con ese producido hacerse obras que son necesarias en épocas de estrechez económica, todo donde se pueda sacar recursos”.

La iniciativa apunta a optimizar los recursos provinciales y reconvertir los activos provenientes del delito en beneficios concretos para la comunidad, principalmente en obras de infraestructura básica.