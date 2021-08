Romina, una marinera de la ciudad Puerto Madryn denunció los difíciles momentos que le tocó padecer en medio de uno de los viajes en un buque zarpó de la localidad chubutense.

Según afirmó la mujer, sufrió durante varios días maltrato, amenazas y acoso por parte de un compañero de trabajo. "No me podía desplazar tranquilamente cumpliendo mis funciones, el maltrato fue a tal extremo de querer pegarme. Fueron días feos y largos”, afirmó.

Y destacó que fue “una sola persona, el primer cocinero. Me gritó y humilló, estuvo todo el día atrás mío para maltratarme”, manifestó.

La mujer aclaró que si bien el resto de sus compañeros de trabajo fueron “excelentes y me cuidaron”, apuntó - a Radio 3- que “al Capitán le había dado aviso dos veces pero no tomó decisiones ni me cuidó".

Romina aclaró que “no quiero que quede así, porque uno la pasa mal yendo a trabajar, esto es violencia de género”. Esa persona no me golpeó pero fue su intención en más de una vez -y- si tengo que volver a compartir una marea con él, me da mucho miedo y preocupación”, dijo. En el caso trabaja Fiscalía y se investiga violencia de género y laboral.