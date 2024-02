Chubut: un policía chocó un auto cuando estaba de franco y agredió a sus compañeros cuando quisieron detenerlo

Imputaron a un efectivo policial de la localidad de Playa Unión que agredió a sus compañeros y chocó un auto cuando se encontraba de franco.

El episodio ocurrió el viernes pasado, y en las últimas horas se conoció que el hombre quedó imputado por el delito de atentado a la autoridad doblemente agravado en concurso real con daños.

El viernes por la noche el policía se encontraba de franco de servicio, y chocó a otro con su vehículo Renault 11. El hombre intentó agredir a la policía, y tuvo que ser reducido.

Las imputaciones en su contra son por los delitos de daño, atentado, doblemente agravados por su condición de policía y por haber ejercido violencia física contra la autoridad.

La audiencia se realizó ante la jueza Karina Breckle, quien tras el relato de los hechos a cargo del abogado de Fiscalía, Jeremías Regueira, resolvió la apertura de investigación por el plazo de 6 meses.

El abogado de fiscalía Regueira no postuló la realización de un juicio rápido teniendo en cuenta que restan aún tomar testimonios sobre lo ocurrido. Y la jueza Breckle ordenó la apertura de investigación por el plazo legal de seis meses, no dispuso medidas coercitivas al no haberse postulado en este sentido la Fiscalía de Rawson.