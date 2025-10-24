La Unidad Fiscal Ambiental de Rawson intensifica las acciones de concientización y prevención para proteger a las colonias de elefantes marinos y garantizar la seguridad de sus crías. Entre agosto y diciembre, las hembras llegan a la costa a parir y cuidar a sus crías, un período crítico que requiere especial cuidado por parte de la población.

La iniciativa, encabezada por la fiscal general Florencia Gómez, reunió a representantes de ONG, clubes de pesca y autoridades ambientales provinciales con el objetivo de coordinar medidas que eviten impactos humanos sobre los animales y su hábitat. Se busca alertar sobre los riesgos que generan los vehículos, cuatriciclos, perros o la presencia directa de personas, que pueden interrumpir el ciclo de amamantamiento y poner en peligro la vida de las crías.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Entre los participantes del encuentro estuvieron Julieta Campagna (WSC), Laura Guindín y Juan Coustet (Sin Azul No Hay Verde), Alexis Oficialdegui (Club de Pesca y Náutico Rawson), Daniel Hughes y Sebastián Pérez Astuti (Club de Pesca y Náutico Trelew), junto a técnicos de fauna del Ministerio de Ambiente. Todos coincidieron en la importancia de trabajar de manera conjunta para reforzar la prevención y la educación ambiental en la costa.

La fiscal general, Florencia Gómez, destacó que la población de elefantes marinos sufrió una caída del 70% durante 2023 y subrayó la responsabilidad de la sociedad para colaborar en la recuperación de las colonias. “Impactar sobre las colonias son hechos penados por la ley y cualquier situación observada debe ser denunciada; es la única forma de asegurar la recuperación de las colonias y garantizar que no nos quedemos sin elefantes marinos”, señaló.

“Estaba cerrada y empantanada”: la hipótesis de por qué la pareja desaparecida abandonó la camioneta

Los lugares identificados como críticos incluyen Bahía Cracker, La Escondida, El Sombrerito y Bahía Bustamante, zonas habituales de pesca deportiva. En estos puntos se implementarán acciones de concientización y prevención, coordinadas entre municipios, organismos provinciales, clubes de pesca y ONG, con el fin de minimizar cualquier perturbación sobre los mamíferos y su hábitat natural.

El Ministerio Público Fiscal recordó que la perturbación de las colonias constituye un delito y que la protección de estos animales es fundamental para la preservación del ambiente costero, así como para garantizar la continuidad de las especies y el equilibrio ecológico de la región.

Encontraron la camioneta de la pareja desaparecida en Comodoro, pero el misterio sigue

CUÁNDO SE CREÓ Y CUÁNDO EMPEZÓ A FUNCIONAR

La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales (UFE AyDA) fue creada el pasado 10 de diciembre de 2024 para enfrentar delitos ambientales y contra animales en Chubut, según lo estableció el procurador general Jorge Miquelarena. Su creación responde a la necesidad de abordar hechos que afectan al entorno natural y a las especies no humanas con un enfoque especializado. Comenzó a funcionar el 1° de marzo de 2025 y está bajo la dirección de la fiscal María Florencia Gómez.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR