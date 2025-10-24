Chubut: refuerzan medidas para cuidar a los elefantes marinos y sus crías
La Fiscalía Ambiental de Rawson, junto a ONG, clubes de pesca y autoridades provinciales, coordinó acciones preventivas para evitar que la actividad humana interfiera en las colonias durante la temporada de reproducción.
La Unidad Fiscal Ambiental de Rawson intensifica las acciones de concientización y prevención para proteger a las colonias de elefantes marinos y garantizar la seguridad de sus crías. Entre agosto y diciembre, las hembras llegan a la costa a parir y cuidar a sus crías, un período crítico que requiere especial cuidado por parte de la población.
La iniciativa, encabezada por la fiscal general Florencia Gómez, reunió a representantes de ONG, clubes de pesca y autoridades ambientales provinciales con el objetivo de coordinar medidas que eviten impactos humanos sobre los animales y su hábitat. Se busca alertar sobre los riesgos que generan los vehículos, cuatriciclos, perros o la presencia directa de personas, que pueden interrumpir el ciclo de amamantamiento y poner en peligro la vida de las crías.
Entre los participantes del encuentro estuvieron Julieta Campagna (WSC), Laura Guindín y Juan Coustet (Sin Azul No Hay Verde), Alexis Oficialdegui (Club de Pesca y Náutico Rawson), Daniel Hughes y Sebastián Pérez Astuti (Club de Pesca y Náutico Trelew), junto a técnicos de fauna del Ministerio de Ambiente. Todos coincidieron en la importancia de trabajar de manera conjunta para reforzar la prevención y la educación ambiental en la costa.
La fiscal general, Florencia Gómez, destacó que la población de elefantes marinos sufrió una caída del 70% durante 2023 y subrayó la responsabilidad de la sociedad para colaborar en la recuperación de las colonias. “Impactar sobre las colonias son hechos penados por la ley y cualquier situación observada debe ser denunciada; es la única forma de asegurar la recuperación de las colonias y garantizar que no nos quedemos sin elefantes marinos”, señaló.
Los lugares identificados como críticos incluyen Bahía Cracker, La Escondida, El Sombrerito y Bahía Bustamante, zonas habituales de pesca deportiva. En estos puntos se implementarán acciones de concientización y prevención, coordinadas entre municipios, organismos provinciales, clubes de pesca y ONG, con el fin de minimizar cualquier perturbación sobre los mamíferos y su hábitat natural.
El Ministerio Público Fiscal recordó que la perturbación de las colonias constituye un delito y que la protección de estos animales es fundamental para la preservación del ambiente costero, así como para garantizar la continuidad de las especies y el equilibrio ecológico de la región.
CUÁNDO SE CREÓ Y CUÁNDO EMPEZÓ A FUNCIONAR
La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales (UFE AyDA) fue creada el pasado 10 de diciembre de 2024 para enfrentar delitos ambientales y contra animales en Chubut, según lo estableció el procurador general Jorge Miquelarena. Su creación responde a la necesidad de abordar hechos que afectan al entorno natural y a las especies no humanas con un enfoque especializado. Comenzó a funcionar el 1° de marzo de 2025 y está bajo la dirección de la fiscal María Florencia Gómez.
Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR