Las peleas callejeras y los ataques con armas blancas son un problema recurrente en muchas ciudades, generando preocupación por la escalada de violencia. Estos episodios suelen ocurrir en espacios públicos, poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos y dificultando la convivencia pacífica.

Las heridas producidas por apuñalamientos pueden variar en gravedad, pero siempre dejan secuelas físicas y emocionales tanto en las víctimas como en sus familias. Además, estas situaciones obligan a las fuerzas de seguridad y al sistema judicial a actuar con rapidez para evitar nuevos incidentes y brindar justicia.

En las últimas horas, dos personas detenidas en Rawson, tras una violenta pelea ocurrida en la calle, fueron liberadas el pasado martes12 de agosto por decisión judicial. Se trata de un hombre identificado como B.M.E., y una mujer, A.M.E., quienes estaban bajo custodia desde el hecho.

El acusado masculino, además, perdió la tobillera electrónica que lo controlaba durante su detención. Ambas personas habían sido apresadas luego de un ataque ocurrido el pasado 5 de agosto en la esquina de Benito Fernández y Juan José Valle, en el barrio Área 16.

Allí, un joven de 25 años, un conocido delincuente de la zona fue apuñalado. Por ese motivo, fue trasladado de urgencia bajo “código amarillo y mediante cápsula sanitaria” hasta el Hospital Santa Teresita de Rawson, donde quedó internado.

En tanto, el personal de la comisaría Rawson comenzó una investigación, donde relevó la zona y tomo testimonios. De esta manera, lograron detener a dos personas. Sin embargo, en las últimas horas, por decisión judicial, ambos fueron puestos en libertad. Aunque el proceso continúa.

Según se supo, la causa seguirá su curso en la sede penal, y se tomarán nuevas medidas legales a medida que se determine el rol específico de cada uno en el incidente.

Un hombre fue detenido en Puerto Madryn días atrás, acusado de cometer abusos sexuales mediante engaños a través de redes sociales. Según informó el Ministerio Público Fiscal local, el acusado utilizaba perfiles falsos con fotos de mujeres para contactar a jóvenes, ofreciendo paseos gratuitos en kayak al atardecer como señuelo.

Una vez ganada la confianza de las víctimas, el acusado, identificado como D. R., las recogía por la noche y las llevaba a playas apartadas, donde se consumaban los abusos.

Las investigaciones revelaron que el modus operandi consistía en aprovechar la soledad y el contacto directo que generaban los paseos para cometer los delitos.

MAMÁ CÓMPLICE

Una de las víctimas de abuso sexual, menor de edad, dio su testimonio ante la Cámara Gesell sobre lo sucedido ante la presencia de su madre en Playa Paraná.

El abuso se cometió luego de que el autor D. R., mediante un perfil falso en redes sociales, ofreció un paseo nocturno gratuito en kayak. Hacia el lugar fueron la madre junto a su hija, y permaneció con ella en el lugar donde se produjo el abuso. La denuncia fue radicada por un familiar, y fue clave la declaración en Cámara Gesell de la menor.

Con información de Canal 12, redactada y editada por un periodista de ADNSUR