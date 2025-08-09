El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció una recompensa de cinco millones de pesos para quien brinde datos que ayuden a esclarecer el asesinato de Rolando Fabio Grenier, ocurrido en la ciudad de Trelew, Chubut, en 2017.

La medida se oficializó esta semana mediante la Resolución 947/2025 publicada en el Boletín Oficial, tras una solicitud de la Unidad Fiscal local ante la falta de avances en la investigación.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 18 de junio de 2017. El cuerpo de Grenier fue hallado sin vida alrededor de las 07:45 por personal policial de la comisaría segunda de Trelew, sobre la calle Moreno entre Abraham Mathews y Ricardo Berwin. Presentaba múltiples heridas que se habrían realizado con un cuchillo.

La víctima fue atacada en circunstancias que aún no se lograron determinar plenamente. Desde entonces, la Justicia no ha podido identificar ni detener al responsable.

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

Un elemento clave de la investigación es una videograbación obtenida en el Apart Hotel “Patagonia Suites”, ubicado sobre la calle Abraham Mathews N.º 186. En las imágenes, registradas a las 3:44 de la madrugada, se ve a Grenier corriendo por la vereda de calle Moreno, seguido por otro hombre.

Este segundo individuo, que se presume sería el agresor, aparece delgado, vistiendo una campera o buzo con rayas horizontales, jeans claros ajustados y zapatillas o zapatos oscuros. La grabación muestra movimientos violentos hacia Grenier, quien está apoyado contra una pared, aunque su identidad no ha sido determinada.

Chile confirmó la suspensión de la importación de carne y le cerró las puertas a los productos argentinos

Ante esta situación, la Unidad Fiscal local solicit�� que el Ministerio de Seguridad establezca una recompensa para incentivar a posibles testigos a brindar información útil.

Quienes dispongan de datos pueden comunicarse en forma anónima con el Programa Nacional de Recompensas, llamando a la línea gratuita 134, que depende de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos.

La resolución establece que el pago de la recompensa será efectuado por el Ministerio de Seguridad en el lugar que se indique, previa verificación de la utilidad de la información por parte de las autoridades competentes. La identidad de quienes aporten datos será preservada en todo momento.