Desde la Dirección del Hospital de Esquel confirmaron que un trabajador del sector de Enfermería fue denunciado por maltrato a un paciente terminal. Ocurrió el sábado 12 de junio y ahora está siendo investigado.

El director del Hospital de Esquel, Sergio Cardozo, confirmó la presentación el martes de una denuncia contra un trabajadora de la salud por parte de los familiares de un paciente. "Me reuní con los familiares del paciente y me presentaron la nota", dijo.

"Se presentan muy frecuentes estos casos y nosotros tenemos una conducta de actuar en estos casos. Hemos tenido que actuar duramente en muchos de ellos. Si comprobamos que fue así, actuamos”.

Asimismo, el médico aclaró que “Son casos puntuales y –en este caso- se involucra a una persona que forma parte del equipo de Enfermería. Todo está registrado por las cámaras pero la persona no tiene antecedentes. Hay que analizar bien la situación pero esto no puede suceder y más en estas situaciones donde todo el mundo anda con problemas. No debe ser así”.

Por ultimo, Cardozo explicó - a FM Cadena Tiempo - que “No tenemos intermediarios y dialogamos –directamente- con los propios afectados". Mientras señaló que la persona que internada estaba con una enfermedad terminal finalmente falleció.