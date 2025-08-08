Chubut: estaba borracho, rompió el vidrio de un comercio a patadas y terminó detenido

En horas de la tarde de este viernes, un incidente alteró la tranquilidad en un supermercado de Esquel, donde un hombre rompió el vidrio de la puerta de acceso y fue reducido por empleados hasta la llegada de la policía.

Según el parte oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 16:30. Un llamado alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre que había ocasionado daños en el ingreso principal del comercio y que se encontraba retenido por trabajadores del lugar.

Inmediatamente, acudieron al lugar efectivos de la División MiniComando, del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) y de la Comisaría Seccional Segunda, quienes procedieron a la aprehensión del individuo. El sujeto, cuya identidad no fue revelada, mostraba un estado alterado y no respondía a las preguntas de los uniformados.

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

Ante esta situación, y debido a que presentaba signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia —sin que hasta el momento se haya confirmado si se trató de intoxicación alcohólica o consumo de drogas—, los efectivos lo trasladaron de inmediato al hospital local para su evaluación y atención médica.

Fuentes policiales indicaron que el hombre no pudo entablar un diálogo coherente con los agentes, lo que dificultó obtener información sobre los motivos de su conducta o sobre el momento previo a la rotura de la puerta. Tampoco se precisó si el hecho estuvo vinculado a un intento de robo o a un episodio aislado de violencia.

Chile confirmó la suspensión de la importación de carne y le cerró las puertas a los productos argentinos

Secuestraron una gran cantidad de carne de guanaco en un control policial en rutas de Chubut

La Policía del Chubut, a través de la División Seguridad Rural de Rawson, llevó adelante un procedimiento en la noche del jueves que derivó en el secuestro de una importante cantidad de carne de guanaco presuntamente obtenida mediante caza furtiva.

El hecho se inició alrededor de las 21 cuando el jefe del área recibió un llamado alertando sobre un Fiat Palio de color blanco que circulaba por la Ruta Nacional N° 3 y la Ruta Provincial N° 75, cuyos ocupantes habrían estado realizando actividades de caza en la zona.

Chubut anunció el pago de salarios de julio: fechas y detalles

Ante la denuncia, un equipo de la División Seguridad Rural se dirigió al sector, logrando ubicar el vehículo sospechoso sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura de su intersección con la Ruta Provincial N° 25. En el coche viajaban dos personas.

Al realizar la inspección del vehículo, los efectivos detectaron que en el baúl se transportaban grandes cantidades de carne de guanaco, fraccionadas y embolsadas. Según el acta policial, se hallaron 15 lomos, 3 paletas y 17 cuartos de guanaco, todo almacenado en bolsas de consorcio negras.

Chubut anunció que perforará un segundo pozo no convencional este año y defendió los incentivos en áreas maduras

Tras el hallazgo, se dio intervención al representante de la Dirección de Fauna Silvestre, quien dispuso la confección de un acta de infracción por presunta caza ilegal y el decomiso del producto. Asimismo, se labró un acta de destrucción de las piezas para evitar su comercialización o consumo, dado que no se cumplían las condiciones sanitarias correspondientes.