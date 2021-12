Chubut: encontraron el cuerpo de un hombre que murió atropellado en la ruta

Un horroroso hallazgo se produjo en la madrugada de este lunes en la Ruta Nacional N° 25 cerca de la localidad de Paso de Indios, Chubut.

Fuentes policiales indicaron que cerca del kilómetro 317 encontraron restos de un hombre que creen fue pisado por un camión. Ni bien tomó conocimiento del suceso, se inició la búsqueda del vehículo que estaría vinculado al hecho.

La Comisaría de Paso de Indios recibió un llamado telefónico donde se advirtió que entre la ruta 25 entre la zona de “El Barco” y “Los Altares”, había una persona tirada. Los efectivos llegaron al lugar alrededor de las 0.30 horas.

Juan Carlos Jara, jefe de la Unidad Regional de Trelew precisó que "en la madrugada nos anoticiamos de la aparición de una persona sin vida sobre ruta 25 en dirección Oeste-Este y la hipótesis es que fue atropellado y el vehículo continúo", dijo.

"Se encontró una mochila y se ha podido identificar a un masculino de unos 39 años oriundo de Trelew, pero la incógnita es porqué transitaba en la madrugada por ese lugar".

Asimismo, el comisario señaló a FM Cadena Tiempo que se está tratando de recolectar testimonios de personas que hayan pasado por el lugar y pudieran haber visto algo: "Todavía se están realizando las pericias"

El cuerpo tenía el torso desnudo, múltiples lesiones y el cráneo destruido, indicó Radio 3 Cadena Patagonia. Por el momento no se tienen mayores precisiones, pero no descartan que pueda tratarse de un "mochilero.