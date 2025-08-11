Chubut: detuvieron a un hombre por intentar usurpar una vivienda en construcción

En la mañana de este lunes, la Policía del Chubut intervino en un caso de usurpación ocurrido en un sector de Puerto Madryn. La denuncia fue realizada por el propietario de una vivienda en construcción, quien advirti�� la presencia de un hombre desconocido en el interior del terreno.

De acuerdo con el parte oficial, el hecho fue reportado alrededor de las 11:05. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría Cuarta constató que un hombre se encontraba dentro del patio de la propiedad junto a varias pertenencias personales, entre ellas un vehículo, prendas de vestir y un colchón.

El denunciante manifestó que no conocía al individuo y que nunca le había autorizado el ingreso. Durante la inspección, los efectivos verificaron que la puerta de ingreso de la vivienda presentaba daños, lo que sugiere que pudo haber sido forzada para acceder al interior.

Frente a esta situación, los uniformados informaron de inmediato al fiscal de turno, quien dispuso la detención del hombre hasta la realización de la audiencia de control de detención. También se ordenó el secuestro del vehículo y de las pertenencias que no pertenecen al propietario de la vivienda.

Un conductor protagonizó un insólito accidente este lunes al mediodía en el centro de Comodoro Rivadavia, al chocar contra un semáforo y el letrero que marca la intersección de las calles España y San Martín.

Según la información obtenida por ADNSUR, el vehículo Chevrolet, aparentemente estaba estacionado sobre la calle San Martín. Luego, el conductor habría soltado el freno de mano y el auto comenzó a avanzar, impactando finalmente contra el poste que señaliza la intersección y el semáforo.

Posteriormente, el conductor se bajó del vehículo y abandonó el lugar sin esperar la llegada de las autoridades ni identificarse.

El hecho ocurrió en plena zona céntrica, lo que generó presencia inmediata de personal policial, que se encuentra trabajando en el lugar para esclarecer las circunstancias del accidente y evaluar daños. No se reportaron hasta el momento la presencia del propietario ni si hay testigos que puedan aportar detalles sobre la maniobra que causó la colisión.

La policía realiza las pericias correspondientes, incluyendo la toma de declaraciones y la revisión del vehículo, para determinar responsabilidades y descartar que el incidente haya sido causado por otro factor, como una falla mecánica o intervención externa.