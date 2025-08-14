Chubut: detuvieron a dos hombres por robar leña con un camión en un área protegida

Dos hombres fueron detenidos este jueves en un campo de Puerto Lobos, dentro del Área Natural Protegida Provincial, cuando intentaban robar leña sin autorización.

El hecho fue descubierto por personal de la Subcomisaría Arroyo Verde tras un aviso telefónico de los dueños de campos de la zona.

El procedimiento se inició cerca de las 13:30 cuando la policía recibió la alerta sobre un posible robo en la estancia “El Empalme”. Al arribar, los uniformados hallaron un camión azul dentro del predio y a dos personas en plena actividad: uno manipulaba una motosierra y el otro utilizaba un hacha, cortando leña de tipo piquillín.

Al darles la voz de alto, los efectivos procedieron a su captura en flagrancia. En la caja del camión se contabilizaron aproximadamente 800 kilos de leña ya cargada. Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial para ser imputados por el delito de robo en grado de tentativa.

Debido a que el lugar no contaba con acceso vehicular convencional, el camión debió ser retirado atravesando la estepa natural . En las diligencias colaboraron la División Montada y personal de Criminalística. El fiscal de turno ordenó el secuestro de la carga y del rodado, así como la detención de los sospechosos hasta finalizar las actuaciones.

Finalmente, cerca de las 17, los hombres recuperaron su libertad ambulatoria. El propietario del campo radicó la denuncia penal, dejando constancia de que nunca autorizó la extracción de leña de su propiedad.

Un hombre de 41 años fue detenido este jueves en la zona céntrica , acusado de intentar llevarse sin pagar mercadería de un local. El hecho ocurrió pasadas las 16 en un comercio de la avenida Rivadavia.

Según informó la Policía del Chubut, la intervención se inició cuando un grupo de comerciantes alertó a efectivos de la Seccional Primera sobre la presencia de un sujeto que habría robado artículos y estaba siendo seguido a pie por la encargada del local afectado.

En inmediaciones del Juzgado de Paz, los uniformados interceptaron al sospechoso y confirmaron que llevaba entre sus prendas dos mates, valuados en 14.490 pesos cada uno, que habían sido denunciados como sustraídos.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial por el delito de hurto en grado de tentativa y quedó a disposición de la Justicia, mientras se llevaban a cabo las actuaciones de rigor.