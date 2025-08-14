Chubut: detuvieron a dos delincuentes por extraer ripio ilegalmente de una cantera

Dos hombres fueron detenidos este jueves en Gaiman luego de ser sorprendidos extrayendo ripio de la cantera municipal sin autorización.

El hecho se registró cerca de las tres de la tarde sobre la Ruta Nacional 25, a la altura del kilómetro 43.

Según informó la Policía del Chubut, personal de la Comisaría de Gaiman acudió al lugar tras un aviso del municipio, que alertó sobre la presencia de un camión cargando material árido sin los permisos correspondientes.

En el sitio, los efectivos interceptaron un Ford F-600 y, al solicitarles la documentación a los dos sujetos, se confirmó que no contaban con autorización para la actividad.

Ambos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron detenidos imputados por hurto agravado, dado que el material pertenece a la administración pública. El camión fue secuestrado por orden judicial y los acusados permanecerán bajo arresto hasta la audiencia de control de detención.

