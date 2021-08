Chubut: denuncian abuso policial en la detención tras una fiesta clandestina

La policía intervino este domingo en la madrugada en una fiesta clandestina que se estaba realizando en un domicilio sobre calle Libertad casi Ameghino, con una importante cantidad de jóvenes.Los vecinos denunciaron por ruidos molestos, y por tanto intervino el personal de la Seccional Segunda y desalojó el lugar.

Sin embargo el operativo terminó con un joven de 18 años detenido. Según explicaron los uniformados, lo detuvieron porque tuvo una actitud hostil hacia los agentes. Las imágenes que circularon muestran al joven en el piso con los policías maniatándolo, y cuando lo levantan puede verse su boca ensangrentada.

El padre del joven, Gustavo Estefanía, hizo público su disgusto por la actuación policial, aclarando que no convalida la participación en encuentro de este tipo, ya que no están permitidos.

"Hoy me tocó como padre, ver y contar la versión de mi hijo Valentín Estefanía, quien participó de una reunión nocturna que fue desactivada por la policía en la madrugada de hoy", señaló a EQSNotas.

Agregó que no cuestiona la infracción cometida a las disposiciones vigentes. "Puedo aceptar la multa o si tiene q realizar alguna tarea comunitaria, lo que no voy aceptar es el accionar policial de turno, que actuó en forma bruta y desmedida el uso de las fuerzas para reducir una persona, utilizando la violencia como forma de detención", remarcó.

Estefanía resaltó que su hijo estaba en infracción ante la ley pero eso no habilita la violencia ejercida, por lo que realizó la denuncia en Fiscalía asesorado por su abogado, con el fin de que se investigue lo acontecido.

En este marco relató como sucedió la situación donde su hijo fue detenido y en el patrullero "recibió agresiones verbales y esto se repite cuando es trasladado al hospital y en la demora de ser atendido el chofer le manifestó que adentro va ser peor". Comentó que cuando ingresó a la Comisaría "le pegaron un golpe de puño en el estómago y permanece esposado hasta que yo llego", relató a EQSNotas.

En cuanto a la lesiones que recibió su hijo Valentín dijo "que por suerte son leves pero a veces están las psicológicas" y destacó que "no debe haber lesiones porque de una cosa simple podría haber pasado algo terrible".

En este sentido, Estefanía manifestó que "la policía hoy día lamentablemente tiene una capacitación rápida pero no tienen introducción a como es el manejo en la fuerza. Primero el orden, el cumplimiento de la ley pero no creo que la agresión esté involucrada en su función". Además cuestionó el accionar del Ministro de Seguridad Federico Massoni al señalar que "las actitudes fuera de lugar, las actuaciones que toma no son ejemplo para los agentes".

Con información de EQSNotas