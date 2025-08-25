Chubut: controlaron casi 9.000 vehículos y retiraron 26 conductores durante el fin de semana

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, realizó un amplio operativo de fiscalización vial durante el último fin de semana en distintas ciudades y rutas de la provincia. En total, se controlaron 8.873 vehículos, se realizaron 4.485 test de alcoholemia y se retiró de la vía pública a 26 conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol.

Rawson y Playa Unión

En la capital provincial, los controles se llevaron a cabo sobre la Ruta Provincial Nº 7 y la Ruta Nacional Nº 25, incluyendo los ingresos a Playa Unión. Se verificaron 1.787 vehículos y se realizaron 1.785 test de alcoholemia, detectando seis conductores en estado de ebriedad. Se labraron 32 infracciones, sin retenciones de vehículos.

Trelew y Gaiman

En Trelew, los operativos se desplegaron en puntos estratégicos de la ciudad y sus accesos por la Ruta Nacional Nº 3. Allí se controlaron 662 vehículos y se realizaron 662 test de alcoholemia, detectando 11 casos positivos. Además, se registraron 17 infracciones sin retenciones. En Gaiman se controlaron 341 vehículos y se realizaron 341 test de alcoholemia, con cuatro casos positivos. Se labraron 12 infracciones y no hubo retenciones.

Dolor en Comodoro: confirmaron quiénes son los fallecidos en el accidente de Ruta 5 en Pehuajó

Comodoro Rivadavia

Los operativos en Comodoro Rivadavia incluyeron distintos puntos de la ciudad y su periferia. Se verificaron 2.806 vehículos y se realizaron 212 test de alcoholemia, detectando cuatro conductores en estado de ebriedad. Se labraron 42 infracciones y se retuvieron dos automóviles.

Comarca Andina

En Cholila, El Maitén, Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo, se controlaron 1.444 vehículos y se realizaron 353 test de alcoholemia, sin casos positivos. Se labraron 13 infracciones y no hubo retenciones de vehículos.

Adiós a un símbolo del amor: pusieron en venta un reconocido hotel transitorio de Comodoro Rivadavia

Esquel y Trevelin

En Esquel se controlaron 1.049 vehículos y se realizaron 1.042 test de alcoholemia, detectando un caso positivo y labrándose 16 infracciones. En Trevelin se verificaron 90 vehículos con 90 test de alcoholemia, sin resultados positivos ni infracciones.

Otras localidades

En José de San Martín se controlaron 73 vehículos sin registrarse infracciones ni retenciones. Gobernador Costa tuvo 193 vehículos verificados, con dos infracciones y sin retenciones. Río Pico presentó 109 controles sin incidencias, y en Tecka se verificaron 319 vehículos sin registrar infracciones ni retenciones.

Tragedia en Comodoro: una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas tras un impactante choque

Con información de una gacetilla del Gobierno del Chubut.