Chubut: acordaron la condena a cuatro años de prisión para un hombre acusado de abuso sexual agravado

Durante una audiencia realizada el viernes 3 de octubre en la Oficina Judicial de Trelew, la Fiscalía y la Defensa acordaron un juicio abreviado para un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. El entendimiento alcanzado entre las partes prevé una condena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, luego de que el imputado admitiera su responsabilidad penal y reconociera los hechos que se le imputan.

La audiencia fue encabezada por el juez penal Marcos Nápoli, con la intervención de la fiscal general Claudia Ibáñez y del defensor público Carlos Flores Pericich, quienes presentaron conjuntamente el acuerdo alcanzado. Según se informó en la sala, ambas partes coincidieron en modificar la calificación legal original —que contemplaba abuso sexual agravado por el vínculo— y encuadrar la conducta del acusado como abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en grado de tentativa.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

En ese marco, la fiscal Ibáñez explicó que el cambio de calificación responde al resultado de la investigación y a los elementos de prueba que permitieron determinar que el hecho no llegó a consumarse, aunque la intención delictiva estuvo acreditada. Por su parte, el defensor Pericich sostuvo que su representado aceptó los hechos, su participación y las consecuencias legales del acuerdo, en línea con el procedimiento que prevé el Código Procesal Penal para los juicios abreviados.

El acusado, presente en la sala, ratificó su conformidad con el acuerdo y manifestó expresamente su aceptación ante el magistrado. Según se precisó, el hombre se encuentra detenido desde marzo de este año, cuando fue imputado por el intento de abuso contra una familiar menor de edad.

Brutal ataque en Comodoro: un hombre mayor fue mordido por un perro y golpeado con una cadena por su dueño

El hecho

De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía, el episodio tuvo lugar en marzo de 2024, en un domicilio del barrio Don Bosco de Trelew, donde reside el imputado. En aquella ocasión, una adolescente de 15 años, hermana del acusado, se encontraba de visita en la vivienda familiar. Mientras la joven descansaba recostada, el hombre se acercó e intentó abusar de ella.

La situación fue interrumpida por un familiar que advirtió lo que ocurría, lo que permitió a la víctima ponerse a resguardo y dar aviso a su entorno. Posteriormente, la menor relató lo sucedido en cámara Gesell, donde su testimonio resultó clave para avanzar en la investigación penal.

La triste historia del hombre que fue hallado muerto cerca de una cancha de fútbol de Comodoro

Durante la audiencia, la fiscal Ibáñez recordó que el proceso se desarrolló respetando los protocolos de atención a víctimas de violencia sexual y destacó la colaboración del equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal, que acompañó a la joven durante todo el trámite judicial.

En su exposición final, la representante del Ministerio Público solicitó al juez que homologue el acuerdo alcanzado y disponga la condena a cuatro años de prisión efectiva, considerando la aceptación del imputado y la gravedad de los hechos.

Con información de una gacetilla de prensa del Ministerio Público Fiscal de Chubut.