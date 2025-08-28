Este jueves por la tarde, la Ruta Nacional 22 sufrió un accidente que complicó la circulación entre Allen y Roca, cuando un camión impactó por detrás a una tráfic, provocando el vuelco del vehículo menor.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30, según confirmaron fuentes policiales. La Policía de Río Negro se hizo presente para organizar el tránsito, que quedó reducido a un solo carril hasta aproximadamente las 17:30, momento en el que se pudo despejar la calzada y normalizar la circulación entre ambos destinos.

Heridos y traslados

Cuatro personas resultaron afectadas por el choque: tres ocupantes de la tráfic fueron trasladados al hospital de Allen para recibir atención y descartar lesiones de consideración, mientras que el conductor del camión también se encuentra bajo observación, aunque sin heridas graves.

El siniestro se calificó como un choque por alcance. Hasta el momento, no se ha precisado si la tráfic frenó de manera inesperada o si hubo algún otro factor que provocara el impacto. Lo que sí está claro es que el camión fue quien embistió al vehículo menor, generando el vuelco que derivó en la atención médica de los ocupantes.

Repercusiones en el tránsito

Durante el incidente, se produjeron demoras importantes debido a la reducción de la calzada, y personal policial debió controlar el tránsito hasta que se despejó el lugar. La ruta ya se encuentra habilitada en ambos sentidos, aunque se mantiene la recomendación de circular con precaución por la zona.