Choque múltiple en Neuquén: trasladaron a un motociclista herido al hospital Castro Rendón

Un choque múltiple en plena ciudad de Neuquén generó conmoción este jueves, poco después de las 14. El siniestro vial tuvo lugar en la Avenida Mosconi, casi en la intersección con calle Chaneton, una zona de gran circulación vehicular.

Según los primeros informes, en el accidente estuvieron involucrados tres vehículos: una motocicleta, un Fiat Argo y un Toyota Yaris, todos circulando en dirección este-oeste. La mecánica del hecho aún no fue establecida y las autoridades trabajan en la recolección de testimonios y pericias para reconstruir la secuencia.

Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

Un motociclista herido

De los involucrados, el más afectado fue el conductor de la motocicleta, quien sufrió heridas que obligaron a su traslado inmediato al hospital Castro Rendón, centro de referencia en la provincia. El traslado fue realizado en una ambulancia del SIEN, mientras personal policial y de emergencias permaneció en el lugar para asistir al resto de los ocupantes y garantizar la seguridad en la zona.

El operativo policial y las tareas de los peritos ocasionaron fuertes demoras y desvíos en la Avenida Mosconi, considerada una de las arterias más transitadas de Neuquén capital. Durante varias horas, la circulación se mantuvo parcialmente interrumpida mientras se desarrollaban las diligencias de rutina.