Un violento accidente se registró este sábado, alrededor de las 14 horas, sobre Ruta Nacional 151, a la altura de Sargento Vidal, cuando un choque frontal provocó el posterior vuelco de un colectivo. Ocurrió en el kilómetro 56, a pocos kilómetros de la Cipolletti, en la provincia de Río Negro.

Según se pudo establecer, una utilitaria Renault Kangoo -que circulaba en sentido sur-norte - impactó con el lateral delantero izquierdo de un camión Volkswagen que viajaba en sentido contrario. Tras el impacto, el camionero frenó bruscamente y, para evitar colisionarlo, el colectivo Pehuenche que circulaba detrás —con 16 pasajeros además del conductor— realizó un movimiento brusco hacia la banquina contraria y volcó sobre su lateral izquierdo.

El conductor de la Kangoo fue trasladado al hospital en “código rojo”, mientras que una mujer de 77 años que viajaba en el colectivo también debió ser hospitalizada por varios golpes. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales hasta el momento, según publica el Diario de Río Negro.

En el lugar del accidente trabajaron Policía de Barda del Medio, Bomberos, personal de Salud, Gabinete de Criminalística de Cinco Saltos y Protección Civil, quienes colaboraron en el rescate, el control del tránsito y la atención de los heridos. Las tareas de despeje de la ruta permitieron normalizar el tránsito durante la tarde.

El siniestro generó preocupación entre los pasajeros y vecinos de la zona, quienes relataron momentos de pánico y tensión durante el vuelco. Autoridades recomiendan circular con precaución en la Ruta 151, especialmente en tramos cercanos a Sargento Vidal, donde la calzada es angosta y con curvas.

El hecho sigue siendo investigado para determinar las causas exactas del choque y el vuelco, y se aguarda el informe final del Gabinete de Criminalística para esclarecer la dinámica del accidente y posibles responsabilidades de los conductores involucrados.