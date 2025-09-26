Choque frontal en ruta 7: un conductor ebrio provocó el siniestro y el gobierno advirtió “no es un accidente”

La Ruta Provincial 7 volvió a ser escenario de un grave siniestro vial este jueves por la madrugada, cuando un hombre de 46 años, al mando de una Fiat Strada en evidente estado de ebriedad, cruzó de carril e impactó de frente contra una Ford Ranger que circulaba correctamente en la zona de Los Pilares, en Tratayén.

El conductor presentaba 1,81 g/l de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido, según confirmaron desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, que intervino en el lugar a los pocos minutos del hecho.

Cronología del siniestro

El choque ocurrió a las 5:25 de la mañana, cuando la camioneta Fiat que se dirigía hacia San Patricio del Chañar perdió el control, invadió el carril contrario y colisionó de frente con la Ford Ranger perteneciente a una empresa de servicios petroleros, que se dirigía a Añelo.

A las 5:45 arribó al lugar el personal de Emergencias, constatando el grave estado de ebriedad del conductor de la Strada. De inmediato se procedió al secuestro del vehículo y al labrado de un acta contravencional.

Por fortuna, el joven de 23 años que conducía la Ford Ranger resultó ileso gracias a que llevaba colocado el cinturón de seguridad, lo que evitó consecuencias mayores.

Daños y consecuencias

Ambos vehículos terminaron con importantes daños materiales y fueron desplazados hacia la banquina. El conductor infractor fue trasladado al hospital local para observación, aunque no presentaba lesiones graves.

En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios de la zona y personal de la Comisaría 10, junto con equipos sanitarios que confirmaron el test de alcoholemia positivo.

El comisario inspector Julio Muñoz, coordinador operativo de la Dirección de Seguridad Interior Añelo, indicó que el siniestro se produjo en un tramo de recta recientemente intervenido por Vialidad, aunque aún restan finalizar trabajos en la calzada.

El mensaje oficial: “No es un accidente”

La Secretaría de Riesgos y Emergencias, que conduce Luciana Ortiz Luna, difundió un comunicado con un mensaje contundente:

“Manejar bajo los efectos del alcohol no es un accidente: es una decisión que pone en riesgo tu vida y la de los demás. La seguridad vial es responsabilidad de todos”.

El área recalcó que este tipo de episodios es evitable y advirtió sobre la necesidad de respetar la normativa de alcohol cero al volante, ya que cada incumplimiento puede derivar en tragedias irreversibles.