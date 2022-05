Este viernes por la mañana se produjo un grave accidente en la Ruta 7 entre Trelew y Rawson a la altura de la Policía Montada, en el que, por fortuna, no hubo víctimas que lamentar. Minutos después de las 7 de la mañana, la Policía y los Bomberos se hicieron presentes en el lugar y cortaron la circulación de vehículos. El corte ya está levantando.

El hecho ocurrió cuando una camioneta Renault Duster impactó de frente contra un Chevrolet Corsa que circulaba en dirección contraria. Se cree que las niebla y la lluvia dificultaron la visibilidad a ambos conductores. Ambas personas dieron negativo en el test de alcoholemia; se registraron graves daños en los vehículos .

ADNSUR dialogó en exclusiva con una de las víctimas del accidente, de apellido Torrejón (47 años), quien iba en el Corsa de Trelew a Rawson a trabajar al Hospital e impactó de frente con la camioneta. "No reconozco qué vehículo venía de frente, después del impacto, ya no me acuerdo más nada", dijo el conductor que quedó internado en observación con golpes en el cuerpo.

"Me duele la espalda, las piernas, el pecho y el cuello", agregó la víctima. El hombre que conducía la camioneta también se encuentra en recuperación en buen estado de salud.