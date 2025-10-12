Un motociclista de 28 años perdió la vida luego de un violento accidente ocurrido el sábado 11 de octubre de 2025 en la intersección de las calles Avellaneda y Magallanes, en Río Gallegos. La información fue confirmada por la División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz.

De acuerdo con el parte oficial, el siniestro se registró alrededor de las 19:39, cuando personal de la División Comisaría Segunda acudió al lugar tras recibir una alerta del Hospital Regional Río Gallegos por un choque con personas heridas.

Al llegar, los efectivos constataron la colisión entre una motocicleta Duke 200 cc, conducida por un hombre de 28 años, y un automóvil Peugeot 206 manejado por una mujer de 42.

Según precisó La Opinión Austral, el motociclista sufrió múltiples fracturas y lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento durante la madrugada del domingo, cerca de las 03:20, a causa de las heridas sufridas.

El caso quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Río Gallegos, que dispuso la intervención del Gabinete de Accidentología Vial y la extracción de muestras sanguíneas a la conductora del vehículo, además de otras diligencias judiciales. También se ordenó la participación del Cuerpo Médico Forense para el traslado del cuerpo y la realización de la autopsia correspondiente.