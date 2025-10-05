CHUBUT
Choque fatal en Lago Puelo: una persona murió y al menos tres resultaron heridas
Un choque ocurrido este domingo en la Ruta Provincial 16, en Villa del Lago, Lago Puelo, dejó como saldo una persona fallecida y al menos tres heridos, entre ellos una menor.
Un trágico accidente de tránsito ocurrido este domingo en la Ruta Provincial 16, en Lago Puelo, dejó como saldo una persona muerta y al menos tres heridas, entre ellas una menor de edad.
Equipos de emergencia de la zona se hicieron presentes en el lugar del siniestro, brindando asistencia a los lesionados y coordinando su traslado a distintos centros de salud.
Según reportó Noticias de la Comarca, las personas afectadas incluyen a dos adultos y una niña, mientras que la víctima fatal falleció en el acto.
Las autoridades locales continúan investigando el hecho para esclarecer las causas del choque y reforzar la seguridad vial en la ruta. Por el momento, el tránsito permanece interrumpido.
NOTICIA EN DESARROLLO
