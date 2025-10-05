Un trágico accidente de tránsito ocurrido este domingo en la Ruta Provincial 16, en Lago Puelo, dejó como saldo una persona muerta y al menos tres heridas, entre ellas una menor de edad.

Equipos de emergencia de la zona se hicieron presentes en el lugar del siniestro, brindando asistencia a los lesionados y coordinando su traslado a distintos centros de salud. 

Según reportó Noticias de la Comarca, las personas afectadas incluyen a dos adultos y una niña, mientras que la víctima fatal falleció en el acto.

Las autoridades locales continúan investigando el hecho para esclarecer las causas del choque y reforzar la seguridad vial en la ruta. Por el momento, el tránsito permanece interrumpido.

NOTICIA EN DESARROLLO

