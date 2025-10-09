Un accidente de tránsito se registró este jueves por la mañana en la doble trocha que une Playa Unión con Rawson, a la altura del kilómetro 4, generando un importante operativo policial. El tránsito se debió interrumpir parcialmente durante varios minutos y desviar los vehículos por la zona.

El siniestro fue protagonizado esta mañana por un Chevrolet Corsa y un Toyota Corolla, que —por causas que aún son materia de investigación— terminaron chocando en plena calzada.

Tras el violento choque, hasta el lugar arribó personal policial, agentes de tránsito y un equipo de emergencias médicas, quienes acudieron rápidamente al lugar.

Los ocupantes de ambos vehículos fueron asistidos en el lugar y, aunque ninguno sufrió lesiones graves, una mujer fue trasladada al Hospital Zonal de Rawson de manera preventiva, ya que presentaba golpes leves.

Los dos autos resultaron con importantes daños materiales, especialmente en la parte frontal y lateral, lo que obligó a retirar los vehículos del asfalto para liberar la circulación.

El tránsito estuvo interrumpido de manera total durante algunos minutos y luego se habilitó parcialmente, mientras se realizaban las tareas de limpieza y remoción de restos de vidrios y plásticos sobre la calzada, según publica Canal 12.

Fuentes policiales informaron que las condiciones del pavimento eran buenas y la hipótesis que se maneja es que el impacto se habría producido por una distracción o error humano, descartando hasta el momento la intervención de factores climáticos.

Desde el área de Tránsito municipal solicitaron a los conductores mantener la precaución al circular por ese tramo, especialmente en horas de alta circulación, ya que se trata de una de las vías más transitadas entre la villa balnearia y la capital provincial, y atento al comienzo de un fin de semana largo por el feriado nacional del viernes.

El hecho quedó bajo investigación para determinar las responsabilidades y las circunstancias exactas que derivaron en el impacto.