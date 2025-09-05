El 7 de diciembre de 2020, un hombre que circulaba en su Fiat Palio por la Ruta 7, en dirección este-oeste y a pocos kilómetros de Añelo, impactó por detrás contra un camión. Tras el choque, perdió el control y dio varios tumbos que dejaron al vehículo con daños estructurales irreparables.

Una pericia mecánica determinó que los arreglos superaban el 80% del valor de mercado del auto, confirmando que se trataba de un daño total. El informe detalló roturas en el frente, capot, motor, llantas, neumáticos, techo y otros componentes, lo que hacía imposible devolverlo a su estado original.

El rechazo de la aseguradora

Pese a la magnitud del siniestro, la compañía de seguros rechazó la cobertura, argumentando que el conductor circulaba a exceso de velocidad y llevaba más pasajeros de los permitidos.

La jueza María Guadalupe Losada, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 5, concluyó que no existían pruebas de que el asegurado superara los límites de velocidad ni de que incurriera en una “culpa grave” que justificara la negativa.

En consecuencia, la magistrada condenó a la aseguradora a indemnizar al damnificado con el valor actualizado del vehículo, tomando como referencia la tasación realizada por el perito mecánico en marzo de 2024. La suma deberá incluir también intereses acumulados desde enero de 2021, fecha en que la empresa debió responder.

Además, la jueza reconoció un daño moral:

“Es razonable inferir que existieron complicaciones y trastornos en la vida cotidiana del accionante al verse privado de su medio de transporte, sumado a la angustia por no poder reponerlo debido al incumplimiento injustificado de la demandada”.

Cuánto podría ascender la indemnización

El fallo no fijó todavía el monto total, pero un relevamiento de mercado indica que un Fiat Palio 2015 ronda los $10.000.000, mientras que un modelo 2016 puede llegar a $12.000.000. El valor desciende en unidades más antiguas y también depende del kilometraje.

A esa cifra habrá que sumar los intereses devengados desde 2021 y el monto que se defina por daño moral, que será establecido al momento de aplicar la sentencia.