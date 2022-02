Chocó con su camión a la pareja de su ex: allanaron su casa y quedó detenido

Días atrás, un joven de Comodoro Rivadavia denunció que la ex pareja de su novia intentó pasarles el camión por encima cuando estaban estacionados en la madrugada del último domingo. Antes habían mantenido una discusión en un local nocturno. Además de la denuncia policial, el video del hecho y las fotos con las lesiones se hicieron públicas y recorrieron el país.

Todo sucedió cuando la pareja viajaba en el auto con amigos. En las cámaras de seguridad quedó registrado el ataque. El agresor que - manejaba un camión con contenedores- impactó “violentamente contra nosotros, no una, sino dos veces. Terminamos muy golpeados los que estábamos adentro del vehículo”, reveló la víctima en diálogo con ADNSUR.

Denunció que la ex pareja de su novia los chocó intencionalmente con su camión

Este jueves, personal de la División Policial de Investigaciones realizó dos allanamientos y registros domiciliarios que terminaron con al detención del agresor -de 26 años- y el secuestro del camión con el que impactó contra el auto estacionado.

Los procedimientos tuvieron lugar a las 16 horas, uno en el barrio Los Tres Pinos y otro en la vivienda del atacante, ubicada en el barrio José Fuchs.

Según precisaron desde la Policía, las diligencias arrojaron resultados positivos: se secuestró un camión Volkswagen que fue depositado en el corralón policial de km.3 y hay un detenido.

Los allanamientos se realizaron tras la denuncia penal radicada por la pareja, que reveló haber sido víctima de lesiones y daños por el ex de la mujer. A raíz a ello se realizaron las correspondientes pesquisas, entrevistas policiales y análisis de registros fílmicos extraídos de cámaras ubicadas en inmediaciones al lugar del hecho.

Asimismo se establecieron los domicilios y en el día de la fecha se llevaron adelante las órdenes de allanamientos que fueron solicitadas al ministerio público fiscal, fiscal general Dra. María Laura Blanco y autorizadas por la juez penal de turno.

Ignacio Pacheco, dueño del auto que fue chocado, contó ayer a esta agencia de noticias que se lo habían comprado recientemente, porque el anterior fue prendido fuego pero no prosperó la investigación contra el agresor - ex pareja de su novia- por falta de pruebas.

“Creo que si chocaba una tercera vez ya me rompía la cabeza porque uno de las bateas estaba que se caía. Ya era un golpe más y no la terminaba de contar”, manifestó. Y si bien reconoció que previo al ataque hubo una discusión en un local nocturno con el acusado, "no fue nada como para decir esto es muy grave o como para estar preocupados".

Ignacio asegura que no es la primera vez que denuncian a esta persona, ex pareja de su actual novia. “Yo ya venía diciendo que esto no iba a terminar bien. Ya hay numerosas denuncias de mi pareja en la comisaría de la mujer y mías. Ya van cuatro denuncias ”, dijo y agregó que tras lo sucedido el domingo “ahora volvimos a denunciar. La cámara y la situación es más que clara, se ve quien es. Ahora esperar que se pueda solucionar algo y poder vivir tranquilos”.

