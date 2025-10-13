Un nuevo caso de alcoholemia positiva se registró en Cipolletti, donde un conductor chocó contra una camioneta estacionada en la intersección de Naciones Unidas y Panamá. El siniestro ocurrió el domingo por la noche, cuando un auto marca Kia impactó de lleno contra una camioneta perteneciente a una empresa petrolera. Afortunadamente, no hubo personas heridas, aunque el vehículo del joven conductor quedó seriamente dañado en su parte frontal, mientras que la camioneta sufrió roturas menores en el paragolpes.

El conductor dio 0,8 de alcohol en sangre

Personal de la Comisaría 24 y del área de Tránsito municipal acudieron al lugar tras el llamado de los vecinos. Durante el procedimiento, se le realizó al conductor el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,8 gramos por litro de sangre, según confirmaron fuentes comunales.

El joven iba acompañado por una chica y mostraba signos evidentes de haber consumido alcohol. Tras el resultado positivo, los inspectores procedieron a retener el vehículo y labrar la infracción correspondiente, en cumplimiento de la Ley Nacional 27.714 —conocida como Alcohol Cero al volante—, a la que Cipolletti adhirió oficialmente en agosto de 2023.

Multas severas por violar la ley de Alcohol Cero

La ordenanza municipal que incorpora la norma al Código de Faltas local establece multas económicas muy elevadas, determinadas según la graduación alcohólica detectada y los antecedentes del conductor.

Las sanciones van desde:

100 a 400 SAM (Sanción Administrativa Municipal) para registros entre 0,01 y 0,49 g/l.

500 a 1.200 SAM para valores de 0,50 a 0,75 g/l.

600 a 2.000 SAM cuando se detecta entre 0,76 y 1,00 g/l, como en este caso.

Cada SAM equivale al valor del litro de nafta súper de la estación de servicio YPF del ACA local, por lo que las multas pueden alcanzar cifras millonarias.

Prevención y seguridad vial

La Ley de Alcohol Cero al volante tiene como objetivo reducir los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de siniestros viales provocados por el consumo de alcohol o drogas. La normativa también establece que, en casos de alcoholemia positiva, la autoridad policial puede disponer la retención inmediata del conductor y del vehículo, dejando constancia en el acta correspondiente.

Además, el infractor tiene derecho a solicitar un nuevo control a los 15 minutos, o bien permitir que un acompañante habilitado —y libre de alcohol— asuma la conducción. En ausencia de esa posibilidad, el rodado queda retenido hasta que se garantice una conducción segura.