La Oficina Judicial de Rawson tuvo a su cargo tres audiencias en las que se aplicó la figura legal de la “reparación”, una herramienta que permite cerrar causas penales cuando el acusado no tiene antecedentes por delitos que no son graves y donde se ofrece una compensación material o simbólica por el daño ocasionado.

La primera audiencia fue para M. C., un hombre sin antecedentes, que protagonizó un accidente de tránsito con su auto , en el que un motociclista resultó herido. Fue sobreseído en la causa por lesiones culposas.

Para cerrar el caso, el imputado entregó dos resmas de papel y 20 DVD a la División Criminalística de la Policía de Rawson, que había intervenido en las pericias, bajo el concepto de reparación.

La jueza Eve Ponce homologó el acuerdo entre las partes, en el que participaron la fiscal Patricia Cárcamo, el abogado de fiscalía Sebastián Martinovich y el defensor Damián D’Antonio.

El segundo acuerdo fue por un delito de intento de hurto. Un joven de Rawson fue sobreseído tras pedir disculpas a un vecino por haber intentado robarle una bicicleta. El hecho se resolvió rápidamente, ya que la víctima recuperó el rodado en el momento.

El acusado reconoció su error, explicó que actuó bajo los efectos del alcohol y manifestó arrepentimiento. La jueza Karina Breckle aceptó el acuerdo entre la Fiscalía —representada por Jeremías Regueira— y la defensa, que planteó la reparación como vía alternativa de resolución.

Y finalmente, en la tercera audiencia, por un delito de desobediencia, también se aplicó la figura de la reparación. El acusado ofreció donar cinco resmas de papel a la Comisaría de la Mujer de Rawson. Una vez certificada la entrega, la jueza Eve Ponce firmará el sobreseimiento. Participaron la fiscal Patricia Cárcamo y el defensor Miguel Ángel Lugo.

Estos casos muestran cómo la justicia provincial utiliza mecanismos alternativos para resolver conflictos penales menores cuando se cumplen los requisitos legales, evitando así procesos largos y costosos.

Un juicio por una tentativa de robo a un vecino de 75 años en la ciudad de Rawson desató una fuerte polémica. Es que, según el damnificado, se planteó que no había cerrado la puerta de la propiedad y que eso hubiera evitado ser víctima de cualquier tipo de delito. “Según el defensor, el que tendría que estar preso soy yo”, cuestionó.

El intento de robo ocurrió el 8 de octubre, cerca de las 19 horas, en una vivienda ubicada en San Martín y Perito Moreno, en la capital provincial. Dos jóvenes ingresaron al quincho de la casa de Alfredo Vernetti, de 75 años, mientras él se encontraba mirando televisión en otra habitación. Un comerciante de la zona vio la escena y alertó a la policía, que llegó rápidamente y redujo a los sospechosos en el lugar.

La defensa de Sergio Perea —durante los alegatos— cuestionó a la propia víctima por no haber cerrado con llave la puerta del quincho para evitar que ingresaran extraños, lo que provocó la indignación del damnificado, quien decidió tomar la palabra.

Durante el juicio, la funcionaria de fiscalía Silvina Nicholson presentó como pruebas el testimonio del comerciante y de los policías que intervinieron, además de pericias y huellas dactilares halladas en un televisor y en botellas de bebidas alcohólicas que los intrusos habrían intentado llevarse.